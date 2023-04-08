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    Форте - Статьи

    Город Таганрог
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт https://fc-forte.ru/
    Стадион Форте Арена
    Тренер Павел Могилевский
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