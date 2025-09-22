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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Волна
Новости
€ 600 тыс
Волна - новости команды
Ковернино
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Локомотив
Сайт:
http://www.fc-volna.ru/
Тренер:
Андрей Прошин
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«Спартак» Кострома – «Волна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Кубок России: шансы «Спартака Кострома» и «Волны» на победу в матче 6 раунда
2 ноября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«Волна» – «Динамо СПб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Волна» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
Видео
Владелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
29 сентября
9
«Волна» – «Рязань»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Волна» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Волна» – «Ротор»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Фото
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
31 августа
Трансляция
«Торпедо Миасс» – «Волна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Торпедо Миасс» – «Волна»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Волна» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Волна Ковернино» – «Тюмень»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
«Волна» Ковернино – «Ротор-2»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Видео
Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Фото
Игрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
«Волна» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.22 09:25
«Волна» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:38
«Торпедо Миасс» – «Волна»: прогноз и ставки на матч 20 августа с коэффициентом 1.75
2025.08.19 10:40
Прогноз на точный счет матча «Акрон-2» – «Волна»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:18
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
Прогноз на точный счeт матча «Челябинск-2» – «Волна»: Вторая лига Б, 26 мая 2025
2025.05.25 10:11
Прогноз на точный счeт матча «Волна» – «Динамо Барнаул»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:15
Прогноз на точный счет матча «Амкар» – «Волна»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 12:20
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»
2025.01.07 00:24
4
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Пуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
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РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
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Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
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Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
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Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
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