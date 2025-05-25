26 мая в рамках 7 тура Второй лиги Б состоится матч между «Челябинском-2» и «Волной». Команды подходят к игре в диаметрально противоположных формах: хозяева увязли на дне таблицы и находятся в затяжном кризисе, тогда как гости уверенно держатся в середине и демонстрируют стабильную игру с хорошей результативностью. Учитывая разницу в классе и статистике, «Волна» выглядит явным фаворитом предстоящего противостояния.

«Челябинск-2»

Молодeжная команда из Челябинска проводит сезон крайне неудачно. После шести туров у «Челябинска-2» всего одно очко и четырнадцатое место. Команда проиграла четыре матча подряд и не может наладить игру ни в атаке, ни в обороне. В последних пяти турах коллектив пропустил 16 голов (в среднем 3.2 за игру), забив при этом всего трижды.Последняя встреча против «КДВ» завершилась поражением со счeтом 2:4 – и это был, пожалуй, один из лучших матчей в плане атаки. До этого были разгромы от «Акрона-2» (0:6) и «Амкара» (0:3), а также поражение от «Оренбурга-2» (0:2). Команда продолжает искать баланс, но пока явных улучшений не видно.

«Волна»

«Волна» демонстрирует зрелый футбол и уверенно смотрится на фоне соперников. После шести туров у команды 10 очков и шестая строчка в таблице. В последних пяти матчах «Волна» забила семь голов, пропустив лишь четыре – при этом оборона остаeтся одной из самых надeжных в лиге.Волна умеет играть на результат: нулевая ничья с «Уралом-2», победы над «Рубином-2» и «Ностой», а также конкурентный матч с «Амкаром» и ничья с «Динамо Барнаул» говорят о стабильности. Кроме того, команда забивает в 23 матчах подряд, и их лучший бомбардир Бахадур Соколов забил дважды за последние две игры, набирая форму.

Факты о командах:

«Челябинск-2»

Проигрывает 4 матча подряд

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем 3.20 пропущенных гола за матч (последние 5 игр)

В среднем 0.60 забитых гола за матч (последние 5 игр)

«Волна»

Забивает в 23 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Челябинск-2» – «Волна»

Разница в уровне команд очевидна: «Челябинск-2» пропускает слишком много и не способен выдерживать темп даже от команд среднего уровня. «Волна» подходит к матчу в боевой форме, не теряя стабильности в атаке и контролируя игру в обороне. Хозяева могут попытаться забить, как это было против «КДВ», но шансы на положительный результат крайне малы.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Волны».

Рекомендованные ставки: