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    Волна - результаты

    Город Ковернино
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт http://www.fc-volna.ru/
    Стадион Локомотив
    Тренер Владимир Силованов
    Турниры:
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа A
    12 тур
    		10 июня, пятница 13:00 Волна 0:6 Ленинградец
    11 тур
    		4 июня, суббота 18:00 Красава 2:2 Волна
    10 тур
    		27 мая, пятница 18:00 Волна 2:0 Динамо СПб
    9 тур
    		22 мая, воскресенье 15:00 Тверь 0:0 Волна
    8 тур
    		15 мая, воскресенье 15:00 Волна 2:2 Звезда
    7 тур
    		11 мая, среда 16:00 Кайрат 3:4 Волна
    6 тур
    		7 мая, суббота 15:00 Волна 0:3 Красава
    5 тур
    		30 апреля, суббота 15:00 Динамо СПб 2:4 Волна
    4 тур
    		23 апреля, суббота 15:00 Волна 2:7 Тверь
    3 тур
    		16 апреля, суббота 14:30 Звезда 3:0 Волна
    2 тур
    		9 апреля, суббота 15:00 Волна 1:4 Кайрат
    1 тур
    		2 апреля, суббота 18:00 Ленинградец 1:0 Волна
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
    22 тур
    		14 ноября, воскресенье 14:00 Волна 0:0 Казанка
    21 тур
    		10 ноября, среда 17:00 Торпедо Вл 3:0 Волна
    20 тур
    		4 ноября, четверг 14:00 Волна 1:3 Олимп-Долгопрудный-2
    19 тур
    		31 октября, воскресенье 14:30 Химик 0:1 Волна
    18 тур
    		25 октября, понедельник 14:00 Волна 3:2 Чертаново
    17 тур
    		19 октября, вторник 12:00 Енисей-М 0:4 Волна
    16 тур
    		14 октября, четверг 17:00 Волна 1:3 Шинник
    15 тур
    		10 октября, воскресенье 14:00 Знамя Труда 2:1 Волна
    13 тур
    		30 сентября, четверг 17:00 Волна 1:4 Муром
    12 тур
    		26 сентября, воскресенье 16:30 Динамо-2 1:1 Волна
    11 тур
    		18 сентября, суббота 16:00 Волна 0:1 Торпедо Вл
    10 тур
    		14 сентября, вторник 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:1 Волна
    9 тур
    		10 сентября, пятница 18:00 Волна 1:2 Химик
    8 тур
    		3 сентября, пятница 16:00 Чертаново 0:3 Волна
    7 тур
    		29 августа, воскресенье 16:00 Волна 3:2 Енисей-М
    6 тур
    		21 августа, суббота 18:00 Шинник 3:0 Волна
    5 тур
    		15 августа, воскресенье 16:00 Волна 1:0 Знамя Труда
    3 тур
    		1 августа, воскресенье 18:00 Муром 0:1 Волна
    2 тур
    		24 июля, суббота 16:00 Волна 2:2 Динамо-2
    1 тур
    		18 июля, воскресенье 13:00 Казанка 2:3 Волна
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