Турниры:
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа A
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|12 тур
|10 июня, пятница
|13:00
|Волна
|0:6
|Ленинградец
|11 тур
|4 июня, суббота
|18:00
|Красава
|2:2
|Волна
|10 тур
|27 мая, пятница
|18:00
|Волна
|2:0
|Динамо СПб
|9 тур
|22 мая, воскресенье
|15:00
|Тверь
|0:0
|Волна
|8 тур
|15 мая, воскресенье
|15:00
|Волна
|2:2
|Звезда
|7 тур
|11 мая, среда
|16:00
|Кайрат
|3:4
|Волна
|6 тур
|7 мая, суббота
|15:00
|Волна
|0:3
|Красава
|5 тур
|30 апреля, суббота
|15:00
|Динамо СПб
|2:4
|Волна
|4 тур
|23 апреля, суббота
|15:00
|Волна
|2:7
|Тверь
|3 тур
|16 апреля, суббота
|14:30
|Звезда
|3:0
|Волна
|2 тур
|9 апреля, суббота
|15:00
|Волна
|1:4
|Кайрат
|1 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Ленинградец
|1:0
|Волна
|22 тур
|14 ноября, воскресенье
|14:00
|Волна
|0:0
|Казанка
|21 тур
|10 ноября, среда
|17:00
|Торпедо Вл
|3:0
|Волна
|20 тур
|4 ноября, четверг
|14:00
|Волна
|1:3
|Олимп-Долгопрудный-2
|19 тур
|31 октября, воскресенье
|14:30
|Химик
|0:1
|Волна
|18 тур
|25 октября, понедельник
|14:00
|Волна
|3:2
|Чертаново
|17 тур
|19 октября, вторник
|12:00
|Енисей-М
|0:4
|Волна
|16 тур
|14 октября, четверг
|17:00
|Волна
|1:3
|Шинник
|15 тур
|10 октября, воскресенье
|14:00
|Знамя Труда
|2:1
|Волна
|13 тур
|30 сентября, четверг
|17:00
|Волна
|1:4
|Муром
|12 тур
|26 сентября, воскресенье
|16:30
|Динамо-2
|1:1
|Волна
|11 тур
|18 сентября, суббота
|16:00
|Волна
|0:1
|Торпедо Вл
|10 тур
|14 сентября, вторник
|16:00
|Олимп-Долгопрудный-2
|1:1
|Волна
|9 тур
|10 сентября, пятница
|18:00
|Волна
|1:2
|Химик
|8 тур
|3 сентября, пятница
|16:00
|Чертаново
|0:3
|Волна
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Волна
|3:2
|Енисей-М
|6 тур
|21 августа, суббота
|18:00
|Шинник
|3:0
|Волна
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|16:00
|Волна
|1:0
|Знамя Труда
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Муром
|0:1
|Волна
|2 тур
|24 июля, суббота
|16:00
|Волна
|2:2
|Динамо-2
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|13:00
|Казанка
|2:3
|Волна