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Сингида Фонтайн Гейт
Главные новости
Двухлетняя дисквалификация чемпиона мира, «Спартак» отказался от бесплатного опорника из АПЛ и другие новости
01:00
Статистика Кузяева в матче с «Лансом»
00:46
Мухин рассказал об особых отношениях с Акинфеевым
00:35
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Игроки и болельщики «Аль-Хиляля» поддержали травмированного Неймара
00:07
Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ
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Все новости
00:23
Ярошик оценил результаты «Зенита» в этом сезоне
20 октября
23:54
Футболист «Балтики»: «Мое первое представление о России было связано со страхом»
23:46
Фото
«Аль-Наср» показал дебют Роналду-младшего: «Каков отец, таков и сын»
23:39
Мухин объяснил свою универсальность – в ЦСКА его задействовали на трех позициях
23:32
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Вердер» (1:0) и вышла на 1-е место
23:24
Булыкин ответил, кто ему симпатичнее – «Локомотив» или «Динамо»
1
23:16
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
23:00
«Абаскаль дурит народ и сказки рассказывает»: Канчельскис – о конфликте тренера «Спартака» с Соболевым
22:52
Тренер сборной Португалии Мартинес раскрыл подробности первой встречи с Роналду
22:43
Юран рассказал, как «Пари НН» может победить «Спартак»
6
22:32
Клопп отреагировал на заявление Салаха по конфликту на Ближнем Востоке
3
22:18
Радимов ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»
4
21:59
Фото
«Севилья» напомнила «Реалу» про скандальную судейскую ошибку 48-летней давности
21:50
Бакаев травмировался в матче Кубка лиги ОАЭ – его команда вылетела из турнира
21:43
Канчельскис высказался о мечте Мухина перейти в «Манчестер Юнайтед»
21:24
Раскрыт препарат, обнаруженный в организме Гомеса – чемпиона мира дисквалифицировали на два года
1
21:16
Мостовой назвал игрока сборной России, созревшего для Европы
21:00
Бензема забил в свои и чужие ворота за четыре минуты – его «Аль-Иттихад» потерял очки
2
20:46
Мухин: «Где я буду через пять лет? В канаве, ха-ха»
20:39
Марин Ле Пен сделала заявление по поводу обвинений в адрес Бензема
2
20:20
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«Динамо» жестко высмеяло Дзюбу перед дерби с «Локомотивом»
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20:00
«Реал Сосьедад»: «Мы разделяем пожелания Захаряна»
1
19:52
Канчельскис прошелся по Абаскалю: «Несерьезный мальчик, который никогда не сделает «Спартак» чемпионом»
6
19:43
Клубы из трех стран претендуют на Санчо, отстраненного от основы «МЮ»
1
19:30
Кержаков оценил решение Кузяева уехать во Францию
8
19:20
Основной защитник «Ливерпуля» выбыл на три месяца
1
19:10
Семак вспомнил о победе «Рубина» над «Барселоной» 14-летней давности
18:58
Гвардиола поддержал «Барселону», обвиняемую в подкупе судей
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«Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
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Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
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Сингида Фонтайн Гейт - таблица
Город
Сингида
Дивизион
Танзания-Премьер-лига
Сайт
singidafountaingatefc.com/
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