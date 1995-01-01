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    Смолевичи - результаты

    Город Смолевичи
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://fcsmolevichi.by/
    Тренер Александр Бразевич
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2020
    29 тур
    		22 ноября, воскресенье 14:00 Смолевичи 0:3 Славия-Мозырь
    28 тур
    		7 ноября, суббота 13:00 Смолевичи 1:4 Неман
    27 тур
    		24 октября, суббота 14:30 Городея 4:0 Смолевичи
    26 тур
    		18 октября, воскресенье 13:45 Смолевичи 1:4 Торпедо-БелАЗ
    21 тур
    		2 октября, пятница 16:00 Динамо 2:1 Смолевичи
    25 тур
    		28 сентября, понедельник 16:00 Минск 2:1 Смолевичи
    10 тур
    		23 сентября, среда 16:00 Смолевичи 0:4 Минск
    24 тур
    		18 сентября, пятница 16:30 Смолевичи 0:6 Рух
    23 тур
    		12 сентября, суббота 16:00 БАТЭ 5:2 Смолевичи
    22 тур
    		22 августа, суббота 16:00 Энергетик-БГУ 4:1 Смолевичи
    20 тур
    		1 августа, суббота 16:30 Смолевичи 0:3 Белшина
    19 тур
    		26 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 4:0 Смолевичи
    18 тур
    		18 июля, суббота 16:30 Витебск 1:0 Смолевичи
    17 тур
    		10 июля, пятница 18:30 Смолевичи 3:1 Ислочь
    16 тур
    		3 июля, пятница 19:00 Смолевичи 3:3 Динамо-Брест
    15 тур
    		26 июня, пятница 19:00 Смолевичи 2:1 Слуцк
    14 тур
    		19 июня, пятница 17:00 Славия-Мозырь 2:1 Смолевичи
    13 тур
    		13 июня, суббота 16:00 Неман 2:0 Смолевичи
    12 тур
    		5 июня, пятница 19:00 Смолевичи 4:1 Городея
    11 тур
    		29 мая, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Смолевичи
    9 тур
    		17 мая, воскресенье 19:00 Рух 0:0 Смолевичи
    8 тур
    		10 мая, воскресенье 18:00 Смолевичи 3:5 БАТЭ
    7 тур
    		1 мая, пятница 16:00 Смолевичи 0:2 Энергетик-БГУ
    6 тур
    		24 апреля, пятница 18:00 Смолевичи 1:3 Динамо
    5 тур
    		17 апреля, пятница 17:30 Белшина 1:1 Смолевичи
    4 тур
    		12 апреля, воскресенье 17:00 Смолевичи 0:0 Шахтер
    3 тур
    		5 апреля, воскресенье 16:00 Смолевичи 0:1 Витебск
    2 тур
    		29 марта, воскресенье 16:00 Ислочь 1:0 Смолевичи
    1 тур
    		20 марта, пятница 18:00 Динамо-Брест 1:1 Смолевичи
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