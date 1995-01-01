Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2020
|29 тур
|22 ноября, воскресенье
|14:00
|Смолевичи
|0:3
|Славия-Мозырь
|28 тур
|7 ноября, суббота
|13:00
|Смолевичи
|1:4
|Неман
|27 тур
|24 октября, суббота
|14:30
|Городея
|4:0
|Смолевичи
|26 тур
|18 октября, воскресенье
|13:45
|Смолевичи
|1:4
|Торпедо-БелАЗ
|21 тур
|2 октября, пятница
|16:00
|Динамо
|2:1
|Смолевичи
|25 тур
|28 сентября, понедельник
|16:00
|Минск
|2:1
|Смолевичи
|10 тур
|23 сентября, среда
|16:00
|Смолевичи
|0:4
|Минск
|24 тур
|18 сентября, пятница
|16:30
|Смолевичи
|0:6
|Рух
|23 тур
|12 сентября, суббота
|16:00
|БАТЭ
|5:2
|Смолевичи
|22 тур
|22 августа, суббота
|16:00
|Энергетик-БГУ
|4:1
|Смолевичи
|20 тур
|1 августа, суббота
|16:30
|Смолевичи
|0:3
|Белшина
|19 тур
|26 июля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|4:0
|Смолевичи
|18 тур
|18 июля, суббота
|16:30
|Витебск
|1:0
|Смолевичи
|17 тур
|10 июля, пятница
|18:30
|Смолевичи
|3:1
|Ислочь
|16 тур
|3 июля, пятница
|19:00
|Смолевичи
|3:3
|Динамо-Брест
|15 тур
|26 июня, пятница
|19:00
|Смолевичи
|2:1
|Слуцк
|14 тур
|19 июня, пятница
|17:00
|Славия-Мозырь
|2:1
|Смолевичи
|13 тур
|13 июня, суббота
|16:00
|Неман
|2:0
|Смолевичи
|12 тур
|5 июня, пятница
|19:00
|Смолевичи
|4:1
|Городея
|11 тур
|29 мая, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Смолевичи
|9 тур
|17 мая, воскресенье
|19:00
|Рух
|0:0
|Смолевичи
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|18:00
|Смолевичи
|3:5
|БАТЭ
|7 тур
|1 мая, пятница
|16:00
|Смолевичи
|0:2
|Энергетик-БГУ
|6 тур
|24 апреля, пятница
|18:00
|Смолевичи
|1:3
|Динамо
|5 тур
|17 апреля, пятница
|17:30
|Белшина
|1:1
|Смолевичи
|4 тур
|12 апреля, воскресенье
|17:00
|Смолевичи
|0:0
|Шахтер
|3 тур
|5 апреля, воскресенье
|16:00
|Смолевичи
|0:1
|Витебск
|2 тур
|29 марта, воскресенье
|16:00
|Ислочь
|1:0
|Смолевичи
|1 тур
|20 марта, пятница
|18:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Смолевичи