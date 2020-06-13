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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Смолевичи
Неман - Смолевичи: обзор матча 13 июня 2020
Неман
13.06.2020, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Смолевичи
67'
В. Жуковский
88'
М. Яблонский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Смолевичи
ГОЛ! 2:0!
М. Яблонский
88'
79'
Замена
И. Верас
️️️️
А. Макаров
Замена
️️️️
В. Жуковский
79'
ГОЛ! 1:0!
В. Жуковский
Пас отдал
А. Васильев
67'
67'
Замена
V. Mukhamedov
️️️️
А. Вакулич
65'
Замена
А. Александрович
️️️️
А. Джигеро
Замена
Г. Кантария
️️️️
А. Якимов
58'
Желтая карточка
В. Жуковский
50'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Г. Рассадкин
46'
Желтая карточка
E. Leshko
45'
+2
38'
Желтая карточка
Ж. По
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
3
Ivan Vasilenok
ЦЗ
0
A. Bondarenko
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Неман
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
0
D. Ivanov
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Смолевичи
0
P. Sadovski
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
3-5-3
0
28
4
Васильев
28
Забелин
32
Марушич
24
Якимов
46
Легчилин
11
Жуковский
19
Курганский
88
Рассадкин
92
Кадымян
3-5-2
12
3
0
99
Алибеков
49
Джигеро
26
21
Макаров
24
Вакулич
44
Бутаревич
8
Барсуков
97
По
24
Якимов
8
Кантария
8
Кантария
24
Якимов
88
Рассадкин
78
Яблонский
78
Яблонский
88
Рассадкин
49
Джигеро
17
Александрович
17
Александрович
49
Джигеро
21
Макаров
77
Верас
77
Верас
21
Макаров
24
Вакулич
0
0
24
Вакулич
Остались в запасе
Неман
Смолевичи
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
0
D. Ivanov
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
0
P. Sadovski
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
Остались в запасе
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ЦП
0
D. Ivanov
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Остались в запасе
0
P. Sadovski
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Смолевичи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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