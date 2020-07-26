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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Смолевичи
Шахтер - Смолевичи: обзор матча 26 июля 2020
Шахтер
26.07.2020, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Смолевичи
9'
Н. Антич
69'
Ю. Сзоке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Смолевичи
82'
Замена
А. Александрович
️️️️
В. Ложкин
77'
Замена
L. Khankevich
️️️️
D. Schegrikovich
Замена
И. Бурко
️️️️
T. Vukmanić
75'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Сзоке
Пас отдал
D. Bodul
69'
63'
Желтая карточка
Э. Жевнеров
Замена
D. Bodul
️️️️
А. Архипов
46'
Замена
С. Баланович
️️️️
И. Иванович
46'
45'
+2
Желтая карточка
К. Родионов
ГОЛ! 1:0!
Н. Антич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Игор Иванович
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Шахтер
23
Сергей Баланович
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
Смолевичи
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
24
Ilyaz Safi
ЦФ
29
Leonid Khankevich
ЦФ
3-1-1-1-3
30
Гутор
20
Сачивко
5
Антич
4
Хадаркевич
8
Селява
37
Сзоке
98
Подстрелов
18
9
Архипов
7
Иванович
3-2-4-1
12
22
Родионов
44
Гурбан
20
Халимончик
99
Алибеков
5
Жевнеров
8
Демченко
11
49
Джигеро
21
Макаров
25
Ложкин
7
Иванович
23
Баланович
23
Баланович
7
Иванович
18
5
Бурко
5
Бурко
18
9
Архипов
0
0
9
Архипов
11
29
29
11
25
Ложкин
17
Александрович
17
Александрович
25
Ложкин
Остались в запасе
Шахтер
Смолевичи
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
81
Anton Bogdanov
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
Остались в запасе
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Остались в запасе
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
81
Anton Bogdanov
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шахтер - Смолевичи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Информация о матче
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