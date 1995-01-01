Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Сл
|30
|17
|8
|5
|57:21
|+36
|59
|2.
|БАТЭ
|30
|17
|7
|6
|65:32
|+33
|58
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|16
|8
|6
|55:37
|+18
|56
|4.
|Динамо-Брест
|30
|17
|3
|10
|63:40
|+23
|54
|5.
|Неман
|30
|16
|5
|9
|41:29
|+12
|53
|6.
|Динамо Мн
|30
|16
|4
|10
|38:25
|+13
|52
|7.
|Ислочь
|30
|13
|6
|11
|47:46
|+1
|45
|8.
|Рух
|30
|11
|11
|8
|57:38
|+19
|44
|9.
|Славия-Мозырь
|30
|10
|9
|11
|41:49
|-8
|39
|10.
|Энергетик-БГУ
|30
|11
|5
|14
|43:46
|-3
|38
|11.
|Минск
|30
|11
|5
|14
|45:57
|-12
|38
|12.
|Витебск
|30
|8
|12
|10
|30:38
|-8
|36
|13.
|Городея
|30
|8
|7
|15
|30:48
|-18
|31
|14.
|Слуцк
|29
|8
|3
|18
|31:55
|-24
|27
|15.
|Белшина
|30
|5
|6
|19
|34:71
|-37
|21
|16.
|Смолевичи
|29
|3
|5
|21
|27:72
|-45
|14
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Сл
|15
|9
|3
|3
|32:9
|+23
|30
|2.
|БАТЭ
|15
|9
|3
|3
|33:14
|+19
|30
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|15
|9
|3
|3
|24:15
|+9
|30
|4.
|Неман
|15
|9
|2
|4
|20:11
|+9
|29
|5.
|Динамо Мн
|15
|9
|2
|4
|17:10
|+7
|29
|6.
|Динамо-Брест
|15
|9
|1
|5
|34:22
|+12
|28
|7.
|Ислочь
|15
|8
|4
|3
|29:21
|+8
|28
|8.
|Минск
|15
|7
|3
|5
|25:25
|0
|24
|9.
|Витебск
|15
|6
|6
|3
|17:13
|+4
|24
|10.
|Славия-Мозырь
|15
|5
|6
|4
|18:19
|-1
|21
|11.
|Энергетик-БГУ
|15
|5
|3
|7
|26:29
|-3
|18
|12.
|Рух
|15
|4
|5
|6
|22:22
|0
|17
|13.
|Городея
|15
|4
|4
|7
|18:24
|-6
|16
|14.
|Слуцк
|14
|4
|3
|7
|16:20
|-4
|15
|15.
|Смолевичи
|15
|3
|2
|10
|18:41
|-23
|11
|16.
|Белшина
|15
|2
|2
|11
|18:42
|-24
|8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Сл
|15
|8
|5
|2
|25:12
|+13
|29
|2.
|БАТЭ
|15
|8
|4
|3
|32:18
|+14
|28
|3.
|Рух
|15
|7
|6
|2
|35:16
|+19
|27
|4.
|Динамо-Брест
|15
|8
|2
|5
|29:18
|+11
|26
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|15
|7
|5
|3
|31:22
|+9
|26
|6.
|Неман
|15
|7
|3
|5
|21:18
|+3
|24
|7.
|Динамо Мн
|15
|7
|2
|6
|21:15
|+6
|23
|8.
|Энергетик-БГУ
|15
|6
|2
|7
|17:17
|0
|20
|9.
|Славия-Мозырь
|15
|5
|3
|7
|23:30
|-7
|18
|10.
|Ислочь
|15
|5
|2
|8
|18:25
|-7
|17
|11.
|Городея
|15
|4
|3
|8
|12:24
|-12
|15
|12.
|Минск
|15
|4
|2
|9
|20:32
|-12
|14
|13.
|Белшина
|15
|3
|4
|8
|16:29
|-13
|13
|14.
|Слуцк
|15
|4
|0
|11
|15:35
|-20
|12
|15.
|Витебск
|15
|2
|6
|7
|13:25
|-12
|12
|16.
|Смолевичи
|14
|0
|3
|11
|9:31
|-22
|3