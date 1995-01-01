Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолевичи - таблица

    Город Смолевичи
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://fcsmolevichi.by/
    Тренер Александр Бразевич
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
    2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
    3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
    4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
    5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
    6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
    7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
    8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
    9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
    10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
    11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
    12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
    13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
    14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
    15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
    16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Сл 15 9 3 3 32:9 +23 30
    2. БАТЭ 15 9 3 3 33:14 +19 30
    3. Торпедо-БелАЗ 15 9 3 3 24:15 +9 30
    4. Неман 15 9 2 4 20:11 +9 29
    5. Динамо Мн 15 9 2 4 17:10 +7 29
    6. Динамо-Брест 15 9 1 5 34:22 +12 28
    7. Ислочь 15 8 4 3 29:21 +8 28
    8. Минск 15 7 3 5 25:25 0 24
    9. Витебск 15 6 6 3 17:13 +4 24
    10. Славия-Мозырь 15 5 6 4 18:19 -1 21
    11. Энергетик-БГУ 15 5 3 7 26:29 -3 18
    12. Рух 15 4 5 6 22:22 0 17
    13. Городея 15 4 4 7 18:24 -6 16
    14. Слуцк 14 4 3 7 16:20 -4 15
    15. Смолевичи 15 3 2 10 18:41 -23 11
    16. Белшина 15 2 2 11 18:42 -24 8
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Сл 15 8 5 2 25:12 +13 29
    2. БАТЭ 15 8 4 3 32:18 +14 28
    3. Рух 15 7 6 2 35:16 +19 27
    4. Динамо-Брест 15 8 2 5 29:18 +11 26
    5. Торпедо-БелАЗ 15 7 5 3 31:22 +9 26
    6. Неман 15 7 3 5 21:18 +3 24
    7. Динамо Мн 15 7 2 6 21:15 +6 23
    8. Энергетик-БГУ 15 6 2 7 17:17 0 20
    9. Славия-Мозырь 15 5 3 7 23:30 -7 18
    10. Ислочь 15 5 2 8 18:25 -7 17
    11. Городея 15 4 3 8 12:24 -12 15
    12. Минск 15 4 2 9 20:32 -12 14
    13. Белшина 15 3 4 8 16:29 -13 13
    14. Слуцк 15 4 0 11 15:35 -20 12
    15. Витебск 15 2 6 7 13:25 -12 12
    16. Смолевичи 14 0 3 11 9:31 -22 3
    • Читайте нас: 
    11