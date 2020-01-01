Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
17
8
5
57
21
36
59
30
17
7
6
65
32
33
58
30
16
8
6
55
37
18
56
30
17
3
10
63
40
23
54
30
16
5
9
41
29
12
53
30
16
4
10
38
25
13
52
30
13
6
11
47
46
1
45
30
11
11
8
57
38
19
44
30
10
9
11
41
49
-8
39
30
11
5
14
43
46
-3
38
30
11
5
14
45
57
-12
38
30
8
12
10
30
38
-8
36
30
8
7
15
30
48
-18
31
29
8
3
18
31
55
-24
27
30
5
6
19
34
71
-37
21
29
3
5
21
27
72
-45
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
3
3
32
9
23
30
15
9
3
3
33
14
19
30
15
9
3
3
24
15
9
30
15
9
2
4
20
11
9
29
15
9
2
4
17
10
7
29
15
9
1
5
34
22
12
28
15
8
4
3
29
21
8
28
15
7
3
5
25
25
0
24
15
6
6
3
17
13
4
24
15
5
6
4
18
19
-1
21
15
5
3
7
26
29
-3
18
15
4
5
6
22
22
0
17
15
4
4
7
18
24
-6
16
14
4
3
7
16
20
-4
15
15
3
2
10
18
41
-23
11
15
2
2
11
18
42
-24
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
5
2
25
12
13
29
15
8
4
3
32
18
14
28
15
7
6
2
35
16
19
27
15
8
2
5
29
18
11
26
15
7
5
3
31
22
9
26
15
7
3
5
21
18
3
24
15
7
2
6
21
15
6
23
15
6
2
7
17
17
0
20
15
5
3
7
23
30
-7
18
15
5
2
8
18
25
-7
17
15
4
3
8
12
24
-12
15
15
4
2
9
20
32
-12
14
15
3
4
8
16
29
-13
13
15
4
0
11
15
35
-20
12
15
2
6
7
13
25
-12
12
14
0
3
11
9
31
-22
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире