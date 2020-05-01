- 1 мая 2020
- 18:25 Высшая лига. «Энергетик-БГУ» в гостях победил «Смолевичи» и поднялся на третье место
- 24 апреля 2020
- 19:58 Высшая лига. «Динамо» в первом матче Кучука победило «Смолевичи» 2
- 11 апреля 2020
- 18:59 Фильцов: «Веллитон засадил мне в глаз и не извинился. Это самый жесткий форвард, против которого я играл» 9
- 8 апреля 2020
- 00:17 Игрок «Смолевичей» Фильцов: «Чемпионат Белоруссии нужно приостановить. Обстановка совсем унылая» 2
- 5 апреля 2020
- 18:44 Высшая лига. «Витебск» победил «Смолевичи», несмотря на удаление Даниила Чалова 5