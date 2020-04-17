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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Смолевичи
Белшина - Смолевичи: обзор матча 17 апреля 2020
Белшина
17.04.2020, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Смолевичи
80'
С. Глебко (П)
90'
Е. Барсуков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белшина - Смолевичи
90'
+5
Вторая желтая
И. Ращеня
Замена
A. Novik
️️️️
К. Маляров
90'
+2
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Барсуков
Желтая карточка
С. Одеойибо
89'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Глебко
80'
79'
Желтая карточка
A. Bondarenko
Замена
A. Bezhonov
️️️️
E. Skoblikov
78'
Желтая карточка
М. Башилов
75'
73'
Желтая карточка
И. Верас
71'
Замена
K. Kotov
️️️️
Ж. По
63'
Замена
V. Mukhamedov
️️️️
А. Вакулич
56'
Замена
А. Макаров
️️️️
А. Джигеро
44'
Желтая карточка
И. Ращеня
Желтая карточка
П. Бордуков
40'
16'
Желтая карточка
А. Вакулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
24
Sergey Turanok
ВР
30
Михаил Башилов
ЦЗ
69
Nikita Rochev
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
0
E. Skoblikov
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
0
A. Bondarenko
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Белшина
7
Andrey Bezhonov
ЦЗ
88
Maksim Grek
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
21
Anton Novik
ЦП
0
D. Rekish
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Смолевичи
0
A. Filtsov
ВР
26
K. Kotov
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
0
P. Sadovski
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
3-2-3-2
24
69
32
Ясюкевич
3
Одеойибо
30
Башилов
7
Маляров
0
23
Соланович
20
Бордуков
0
17
Глебко
4-3-3
12
0
4
Ращеня
5
Жевнеров
99
Алибеков
49
Джигеро
44
Бутаревич
24
Вакулич
8
Барсуков
77
Верас
97
По
0
7
7
0
7
Маляров
21
21
7
Маляров
97
По
26
26
97
По
49
Джигеро
21
Макаров
21
Макаров
49
Джигеро
24
Вакулич
0
0
24
Вакулич
Остались в запасе
Белшина
Смолевичи
88
Maksim Grek
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
0
D. Rekish
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
0
A. Filtsov
ВР
8
Сергей Русак
ЦП
0
P. Sadovski
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
Остались в запасе
88
Maksim Grek
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
0
D. Rekish
ЦП
13
Алексей Харитонович
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Filtsov
ВР
8
Сергей Русак
ЦП
0
P. Sadovski
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Белшина - Смолевичи
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Информация о матче
Стадион:
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