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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - Шахтер
Смолевичи - Шахтер: обзор матча 12 апреля 2020
Смолевичи
12.04.2020, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смолевичи - Шахтер
Желтая карточка
A. Gomelko
90'
+2
87'
Желтая карточка
И. Иванович
Желтая карточка
М. Алибеков
87'
Замена
М. Алибеков
️️️️
K. Kotov
84'
79'
Замена
В. Лисакович
️️️️
С. Баланович
Желтая карточка
Е. Барсуков
72'
68'
Замена
A. Llullaku
️️️️
Д. Подстрелов
Желтая карточка
V. Mukhamedov
67'
Замена
А. Джигеро
️️️️
А. Вакулич
64'
Желтая карточка
А. Вакулич
62'
Замена
И. Верас
️️️️
Ж. По
61'
54'
Желтая карточка
А. Сачивко
27'
Желтая карточка
С. Политевич
18'
Замена
D. Bodul
️️️️
L. Shindagoridze
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
0
A. Bondarenko
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
0
V. Mukhamedov
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
21
Lasha Shindagoridze
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Смолевичи
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
0
P. Sadovski
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
Шахтер
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
0
G. Diasamidze
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
3-4-3
12
5
Жевнеров
4
Ращеня
0
44
Бутаревич
21
Макаров
24
Вакулич
26
97
По
8
Барсуков
0
4-2-1-3
30
Гутор
66
Политевич
5
Бурко
20
Сачивко
23
Баланович
37
Сзоке
77
Кендыш
98
Подстрелов
7
Иванович
21
18
26
99
Алибеков
99
Алибеков
26
24
Вакулич
49
Джигеро
49
Джигеро
24
Вакулич
97
По
77
Верас
77
Верас
97
По
21
0
0
21
23
Баланович
99
Лисакович
99
Лисакович
23
Баланович
98
Подстрелов
7
7
98
Подстрелов
Остались в запасе
Смолевичи
Шахтер
17
Александр Александрович
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
0
P. Sadovski
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
8
Александр Селява
ОП
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
17
Александр Александрович
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
0
P. Sadovski
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
Остались в запасе
8
Александр Селява
ОП
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Смолевичи - Шахтер
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Строитель
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