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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - Белшина
Смолевичи - Белшина: обзор матча 01 августа 2020
Смолевичи
01.08.2020, суббота, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Белшина
2'
Д. Левицкий
47'
L. Kovel
65'
D. Lebedev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смолевичи - Белшина
Желтая карточка
А. Джигеро
88'
Замена
Г. Гурбан
️️️️
К. Родионов
84'
81'
Замена
N.
️️️️
D. Rekish
Замена
L. Khankevich
️️️️
А. Александрович
77'
65'
ГОЛ! 0:3!
D. Lebedev
47'
ГОЛ! 0:2!
L. Kovel
Пас отдал
D. Rekish
46'
Замена
В. Соланович
️️️️
С. Глебко
37'
Желтая карточка
С. Глебко
37'
Желтая карточка
D. Rekish
Желтая карточка
А. Александрович
31'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Левицкий
Пас отдал
D. Rekish
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
20
Никита Халимончик
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Белшина
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ЦЗ
0
D. Rekish
ЦП
11
Evgeniy Kirisov
ЦП
0
L. Kovel
ЦФ
13
Алексей Харитонович
ЦФ
0
R. Salimov
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Смолевичи
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
83
Maksim Savostikov
ЦФ
1
Dmitri Zakharevich
ЦФ
29
Leonid Khankevich
ЦФ
Белшина
12
Павел Охремчук
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
0
E. Skoblikov
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
0
D. Lebedev
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
28
Nivaldo
ЦФ
4-5-1
12
20
Халимончик
4
Ращеня
22
Родионов
99
Алибеков
11
49
Джигеро
8
Демченко
21
Макаров
17
Александрович
25
Ложкин
4-2-5
3
Одеойибо
19
Кучинский
27
Нечаев
32
Ясюкевич
0
11
0
11
Левицкий
17
Глебко
0
13
Харитонович
17
Александрович
29
29
17
Александрович
22
Родионов
44
Гурбан
44
Гурбан
22
Родионов
17
Глебко
23
Соланович
23
Соланович
17
Глебко
0
28
28
0
Остались в запасе
Смолевичи
Белшина
83
Maksim Savostikov
ЦФ
1
Dmitri Zakharevich
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
8
Сергей Русак
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
12
Павел Охремчук
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
0
E. Skoblikov
ЦП
0
D. Lebedev
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
83
Maksim Savostikov
ЦФ
1
Dmitri Zakharevich
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
8
Сергей Русак
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
0
E. Skoblikov
ЦП
0
D. Lebedev
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Смолевичи - Белшина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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