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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - Динамо Мн
Смолевичи - Динамо Мн: обзор матча 24 апреля 2020
Смолевичи
24.04.2020, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Мн
73'
M. Goropevsek (АГ)
7'
И. Бахар
39'
Е. Шикавка (П)
69'
Е. Шикавка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смолевичи - Динамо Мн
90'
+2
Желтая карточка
М. Козлов
Замена
A. Turik
️️️️
А. Джигеро
85'
82'
Замена
D.
️️️️
Е. Шикавка
Желтая карточка
А. Макаров
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
M. Goropevsek
73'
69'
ГОЛ! 0:3!
Е. Шикавка
Замена
А. Александрович
️️️️
A. Bondarenko
67'
Желтая карточка
A. Bondarenko
59'
47'
Желтая карточка
И. Бахар
Замена
И. Верас
️️️️
V. Mukhamedov
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Е. Шикавка
Желтая карточка
Э. Жевнеров
37'
20'
Желтая карточка
В. Климович
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Бахар
Пас отдал
К. Бручич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смолевичи
0
A. Filtsov
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
0
A. Bondarenko
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
26
K. Kotov
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
8
Евгений Барсуков
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
88
Marko Pavlovski
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
17
Александр Александрович
ЦП
0
P. Sadovski
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
0
Danilo
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-4-3
0
99
Алибеков
5
Жевнеров
0
44
Бутаревич
49
Джигеро
21
Макаров
26
97
По
0
8
Барсуков
3-2-4-1
41
Плотников
6
Динга
0
2
Бручич
4
0
23
Олехнович
9
Шикавка
17
Бахар
88
17
Климович
0
17
Александрович
17
Александрович
0
0
77
Верас
77
Верас
0
49
Джигеро
0
0
49
Джигеро
9
Шикавка
0
0
9
Шикавка
Остались в запасе
Смолевичи
Динамо Мн
12
Artem Gomelko
ВР
0
P. Sadovski
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
47
Михаил Козлов
ОП
25
Константин Руденок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
12
Artem Gomelko
ВР
0
P. Sadovski
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
25
Константин Руденок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Смолевичи - Динамо Мн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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