Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - Минск
Смолевичи - Минск: обзор матча 23 сентября 2020
Смолевичи
23.09.2020, среда, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Минск
23'
Р. Грибовский
49'
А. Ануфриев
82'
Я. Яроцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смолевичи - Минск
87'
Замена
️️️️
А. Ануфриев
82'
ГОЛ! 0:3!
Я. Яроцкий
Пас отдал
А. Васильев
80'
Замена
А. Шемрук
️️️️
V. Nasibulin
Замена
L. Khankevich
️️️️
А. Джигеро
72'
63'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
С. Сазончик
58'
Желтая карточка
С. Сазончик
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Ануфриев
Замена
А. Александрович
️️️️
А. Макаров
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Грибовский
Пас отдал
V. Nasibulin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смолевичи
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
8
Никита Демченко
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Минск
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
0
P. Ten
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Смолевичи
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
29
Leonid Khankevich
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
Минск
19
Кирилл Зинович
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
3-1-4-1-2
5
Ковель
20
Халимончик
5
Жевнеров
15
Бочеров
8
Демченко
11
49
Джигеро
21
Макаров
17
Потапенко
31
25
Ложкин
3-5-3
3
Чаговец
13
Залеский
25
Остроух
10
Сазончик
0
8
Ануфриев
27
Васильев
15
Евдокимов
9
Грибовский
0
0
49
Джигеро
29
29
49
Джигеро
21
Макаров
17
Александрович
17
Александрович
21
Макаров
10
Сазончик
23
Яроцкий
23
Яроцкий
10
Сазончик
0
2
Шемрук
2
Шемрук
0
Остались в запасе
Смолевичи
Минск
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
81
Anton Bogdanov
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
25
Aleksandar Chizh
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
12
Dzhemal Kurshubadze
ЦФ
81
Anton Bogdanov
ЦП
Остались в запасе
19
Кирилл Зинович
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Смолевичи - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
Новости команд
Все
Смолевичи
Минск
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Высшая лига. «Энергетик-БГУ» в гостях победил «Смолевичи» и поднялся на третье место
2020.05.01 18:25
Высшая лига. «Динамо» в первом матче Кучука победило «Смолевичи»
2020.04.24 19:58
2
Фильцов: «Веллитон засадил мне в глаз и не извинился. Это самый жесткий форвард, против которого я играл»
2020.04.11 18:59
9
Игрок «Смолевичей» Фильцов: «Чемпионат Белоруссии нужно приостановить. Обстановка совсем унылая»
2020.04.08 00:17
2
Высшая лига. «Витебск» победил «Смолевичи», несмотря на удаление Даниила Чалова
2020.04.05 18:44
5
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+