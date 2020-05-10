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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - БАТЭ
Смолевичи - БАТЭ: обзор матча 10 мая 2020
Смолевичи
10.05.2020, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
3 : 5
Завершен
БАТЭ
1'
Е. Барсуков
55'
D. Schegrikovich
63'
Ж. По
13'
М. Скавыш
15'
И. Стасевич
36'
Д. Бага
80'
Н. Милич
90+3'
Н. Милич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смолевичи - БАТЭ
90'
+3
ГОЛ! 3:5!
Н. Милич
Пас отдал
Д. Бессмертный
85'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
П. Нехайчик
80'
ГОЛ! 3:4!
Н. Милич
Пас отдал
И. Стасевич
Замена
V. Mukhamedov
️️️️
И. Верас
76'
71'
Замена
Н. Милич
️️️️
М. Скавыш
69'
Желтая карточка
П. Нехайчик
69'
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
Е. Яблонский
Замена
А. Вакулич
️️️️
A. Turik
64'
ГОЛ! 3:3!
Ж. По
Пас отдал
А. Бутаревич
63'
56'
Желтая карточка
С. Драгун
ГОЛ! 2:3!
D. Schegrikovich
Пас отдал
Ж. По
55'
Желтая карточка
Ж. По
52'
Желтая карточка
A. Turik
40'
Желтая карточка
Э. Жевнеров
39'
36'
ГОЛ! 1:3!
Д. Бага
Пас отдал
И. Стасевич
22'
Желтая карточка
B. Nastic
Желтая карточка
А. Бутаревич
20'
15'
ГОЛ! 1:2!
И. Стасевич
Пас отдал
Е. Яблонский
13'
ГОЛ! 1:1!
М. Скавыш
Пас отдал
С. Драгун
ГОЛ! 1:0!
Е. Барсуков
Пас отдал
A. Turik
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смолевичи
0
A. Filtsov
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
0
A. Bondarenko
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
0
A. Turik
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
БАТЭ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
0
V. Mukhamedov
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
3-3-4
0
5
Жевнеров
0
99
Алибеков
11
21
Макаров
44
Бутаревич
97
По
77
Верас
0
8
Барсуков
4-5-2
20
Волков
6
Филипович
15
24
Филипенко
33
Нехайчик
14
Яблонский
25
Бага
7
Стасевич
21
Драгун
77
Щербицкий
15
Скавыш
0
24
Вакулич
24
Вакулич
0
77
Верас
0
0
77
Верас
33
Нехайчик
3
Бессмертный
3
Бессмертный
33
Нехайчик
14
Яблонский
11
Виллумсон
11
Виллумсон
14
Яблонский
15
Скавыш
26
Милич
26
Милич
15
Скавыш
Остались в запасе
Смолевичи
БАТЭ
12
Artem Gomelko
ВР
8
Сергей Русак
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
47
Андрей Кудравец
ВР
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
12
Artem Gomelko
ВР
8
Сергей Русак
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Евгений Березкин
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
0
B. Dubajic
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Смолевичи - БАТЭ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
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21.11.2026
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БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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