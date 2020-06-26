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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - Слуцк
Смолевичи - Слуцк: обзор матча 26 июня 2020
Смолевичи
26.06.2020, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Слуцк
19'
А. Джигеро
57'
А. Джигеро
16'
A. Serdyuk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смолевичи - Слуцк
Желтая карточка
A. Gomelko
90'
+6
Желтая карточка
D. Schegrikovich
89'
Замена
И. Верас
️️️️
V. Mukhamedov
89'
Замена
С. Русак
️️️️
А. Джигеро
84'
64'
Замена
Е. Велько
️️️️
I. Bobko
ГОЛ! 2:1!
А. Джигеро
57'
Желтая карточка
И. Ращеня
53'
21'
Замена
A. Koroev
️️️️
A. Serdyuk
ГОЛ! 1:1!
А. Джигеро
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
A. Serdyuk
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смолевичи
12
Artem Gomelko
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
0
A. Bondarenko
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
3
Ivan Vasilenok
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
0
V. Mukhamedov
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
0
Y. Teterenko
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
0
A. Serdyuk
ЦФ
Смолевичи
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
4-4-2
12
4
Ращеня
5
Жевнеров
3
0
21
Макаров
44
Бутаревич
24
Вакулич
49
Джигеро
97
По
0
4-5-1
30
20
Образов
0
25
18
23
8
26
Салу
17
0
0
49
Джигеро
8
Русак
8
Русак
49
Джигеро
0
77
Верас
77
Верас
0
0
77
77
0
23
22
Велько
22
Велько
23
Остались в запасе
Смолевичи
Слуцк
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Остались в запасе
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
Статистика матча Смолевичи - Слуцк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Городской
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