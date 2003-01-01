Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
7
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
17
5
2
38
8
30
56
24
14
4
6
35
22
13
46
23
13
7
3
38
19
19
46
24
13
6
5
37
19
18
45
24
13
3
8
28
17
11
42
24
12
6
6
42
21
21
42
24
12
5
7
33
17
16
41
24
10
6
8
40
30
10
36
24
8
1
15
25
51
-26
25
24
5
2
17
19
33
-14
17
23
4
4
15
18
38
-20
16
24
2
7
15
15
45
-30
13
24
3
2
19
15
63
-48
11
Команда
4
5
6
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
2
1
18
2
16
29
12
9
1
2
19
9
10
28
12
8
3
1
21
8
13
27
12
8
2
2
20
8
12
26
12
6
2
4
19
9
10
20
12
6
1
5
15
9
6
19
12
5
4
3
21
14
7
19
12
5
4
3
23
10
13
19
12
4
1
7
12
21
-9
13
12
3
2
7
15
17
-2
11
12
2
4
6
11
20
-9
10
11
2
2
7
9
17
-8
8
12
2
1
9
11
25
-14
7
Команда
2
4
6
8
10
11
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
3
1
20
6
14
27
12
7
2
3
13
8
5
23
12
7
2
3
19
11
8
23
12
6
3
3
14
8
6
21
11
5
4
2
17
11
6
19
12
5
4
3
17
11
6
19
12
5
3
4
16
13
3
18
12
5
2
5
19
16
3
17
12
4
0
8
13
30
-17
12
12
2
2
8
9
21
-12
8
12
2
0
10
4
16
-12
6
12
1
1
10
4
38
-34
4
12
0
3
9
4
25
-21
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире