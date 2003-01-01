Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мордовия
|24
|17
|5
|2
|38:8
|+30
|56
|2.
|Сызрань-2003
|24
|14
|4
|6
|35:22
|+13
|46
|3.
|Челябинск
|23
|13
|7
|3
|38:19
|+19
|46
|4.
|КАМАЗ
|24
|13
|6
|5
|37:19
|+18
|45
|5.
|Зенит Иж
|24
|13
|3
|8
|28:17
|+11
|42
|6.
|Нефтехимик
|24
|12
|6
|6
|42:21
|+21
|42
|7.
|Волга Ул
|24
|12
|5
|7
|33:17
|+16
|41
|8.
|Носта
|24
|10
|6
|8
|40:30
|+10
|36
|9.
|Лада-Тольятти
|24
|8
|1
|15
|25:51
|-26
|25
|10.
|Урал-2
|24
|5
|2
|17
|19:33
|-14
|17
|11.
|Анжи-Юниор
|23
|4
|4
|15
|18:38
|-20
|16
|12.
|Оренбург-2
|24
|2
|7
|15
|15:45
|-30
|13
|13.
|Крылья Советов-2
|24
|3
|2
|19
|15:63
|-48
|11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мордовия
|12
|9
|2
|1
|18:2
|+16
|29
|2.
|Сызрань-2003
|12
|9
|1
|2
|19:9
|+10
|28
|3.
|Челябинск
|12
|8
|3
|1
|21:8
|+13
|27
|4.
|КАМАЗ
|12
|8
|2
|2
|20:8
|+12
|26
|5.
|Волга Ул
|12
|6
|2
|4
|19:9
|+10
|20
|6.
|Зенит Иж
|12
|6
|1
|5
|15:9
|+6
|19
|7.
|Нефтехимик
|12
|5
|4
|3
|23:10
|+13
|19
|8.
|Носта
|12
|5
|4
|3
|21:14
|+7
|19
|9.
|Лада-Тольятти
|12
|4
|1
|7
|12:21
|-9
|13
|10.
|Урал-2
|12
|3
|2
|7
|15:17
|-2
|11
|11.
|Оренбург-2
|12
|2
|4
|6
|11:20
|-9
|10
|12.
|Анжи-Юниор
|11
|2
|2
|7
|9:17
|-8
|8
|13.
|Крылья Советов-2
|12
|2
|1
|9
|11:25
|-14
|7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мордовия
|12
|8
|3
|1
|20:6
|+14
|27
|2.
|Нефтехимик
|12
|7
|2
|3
|19:11
|+8
|23
|3.
|Зенит Иж
|12
|7
|2
|3
|13:8
|+5
|23
|4.
|Волга Ул
|12
|6
|3
|3
|14:8
|+6
|21
|5.
|КАМАЗ
|12
|5
|4
|3
|17:11
|+6
|19
|6.
|Челябинск
|11
|5
|4
|2
|17:11
|+6
|19
|7.
|Сызрань-2003
|12
|5
|3
|4
|16:13
|+3
|18
|8.
|Носта
|12
|5
|2
|5
|19:16
|+3
|17
|9.
|Лада-Тольятти
|12
|4
|0
|8
|13:30
|-17
|12
|10.
|Анжи-Юниор
|12
|2
|2
|8
|9:21
|-12
|8
|11.
|Урал-2
|12
|2
|0
|10
|4:16
|-12
|6
|12.
|Крылья Советов-2
|12
|1
|1
|10
|4:38
|-34
|4
|13.
|Оренбург-2
|12
|0
|3
|9
|4:25
|-21
|3