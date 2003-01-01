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    Анжи-Юниор - таблица

    Город Зеленодольск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fc-anji.ru/
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
    2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
    3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
    4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
    5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
    6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
    7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
    8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
    9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
    10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
    11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
    12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
    13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мордовия 12 9 2 1 18:2 +16 29
    2. Сызрань-2003 12 9 1 2 19:9 +10 28
    3. Челябинск 12 8 3 1 21:8 +13 27
    4. КАМАЗ 12 8 2 2 20:8 +12 26
    5. Волга Ул 12 6 2 4 19:9 +10 20
    6. Зенит Иж 12 6 1 5 15:9 +6 19
    7. Нефтехимик 12 5 4 3 23:10 +13 19
    8. Носта 12 5 4 3 21:14 +7 19
    9. Лада-Тольятти 12 4 1 7 12:21 -9 13
    10. Урал-2 12 3 2 7 15:17 -2 11
    11. Оренбург-2 12 2 4 6 11:20 -9 10
    12. Анжи-Юниор 11 2 2 7 9:17 -8 8
    13. Крылья Советов-2 12 2 1 9 11:25 -14 7
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мордовия 12 8 3 1 20:6 +14 27
    2. Нефтехимик 12 7 2 3 19:11 +8 23
    3. Зенит Иж 12 7 2 3 13:8 +5 23
    4. Волга Ул 12 6 3 3 14:8 +6 21
    5. КАМАЗ 12 5 4 3 17:11 +6 19
    6. Челябинск 11 5 4 2 17:11 +6 19
    7. Сызрань-2003 12 5 3 4 16:13 +3 18
    8. Носта 12 5 2 5 19:16 +3 17
    9. Лада-Тольятти 12 4 0 8 13:30 -17 12
    10. Анжи-Юниор 12 2 2 8 9:21 -12 8
    11. Урал-2 12 2 0 10 4:16 -12 6
    12. Крылья Советов-2 12 1 1 10 4:38 -34 4
    13. Оренбург-2 12 0 3 9 4:25 -21 3
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