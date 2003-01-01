Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
|26 тур
|27 мая, воскресенье
|00:00
|Анжи-Юниор
|0:3
|Носта
|
Тех. поражение
|25 тур
|20 мая, воскресенье
|00:00
|Зенит-Ижевск
|3:0
|Анжи-Юниор
|
Тех. поражение
|19 тур
|16 мая, среда
|00:00
|Анжи-Юниор
|0:3
|Мордовия
|
Тех. поражение
|24 тур
|16 мая, среда
|00:00
|Анжи-Юниор
|0:3
|Нефтехимик
|
Тех. поражение
|23 тур
|11 мая, пятница
|00:00
|Анжи-Юниор
|0:3
|Волга
|
Тех. поражение
|22 тур
|4 мая, пятница
|00:00
|Лада-Тольятти
|3:0
|Анжи-Юниор
|
Тех. поражение
|18 тур
|10 апреля, вторник
|00:00
|Урал-2
|3:0
|Анжи-Юниор
|
Тех. поражение
|17 тур
|4 ноября, суббота
|13:00
|Анжи-Юниор
|0:0
|Оренбург-2
|16 тур
|28 октября, суббота
|16:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Анжи-Юниор
|15 тур
|21 октября, суббота
|14:00
|Крылья Советов-2
|1:1
|Анжи-Юниор
|14 тур
|14 октября, суббота
|16:00
|КАМАЗ
|1:1
|Анжи-Юниор
|13 тур
|7 октября, суббота
|14:00
|Анжи-Юниор
|0:1
|Зенит-Ижевск
|12 тур
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Нефтехимик
|2:0
|Анжи-Юниор
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Волга
|1:0
|Анжи-Юниор
|10 тур
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Анжи-Юниор
|3:0
|Лада-Тольятти
|9 тур
|13 сентября, среда
|15:00
|Челябинск
|2:1
|Анжи-Юниор
|7 тур
|1 сентября, пятница
|18:00
|Мордовия
|2:0
|Анжи-Юниор
|6 тур
|25 августа, пятница
|15:00
|Анжи-Юниор
|0:1
|Урал-2
|5 тур
|18 августа, пятница
|16:00
|Оренбург-2
|0:2
|Анжи-Юниор
|4 тур
|11 августа, пятница
|17:00
|Анжи-Юниор
|1:3
|Сызрань-2003
|3 тур
|3 августа, четверг
|17:00
|Анжи-Юниор
|5:0
|Крылья Советов-2
|2 тур
|27 июля, четверг
|18:00
|Анжи-Юниор
|0:0
|КАМАЗ
|1 тур
|19 июля, среда
|16:00
|Носта
|1:3
|Анжи-Юниор