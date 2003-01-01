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    Анжи-Юниор - результаты

    Город Зеленодольск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fc-anji.ru/
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
    26 тур
    		27 мая, воскресенье 00:00 Анжи-Юниор 0:3 Носта
    Тех. поражение
    25 тур
    		20 мая, воскресенье 00:00 Зенит-Ижевск 3:0 Анжи-Юниор
    Тех. поражение
    19 тур
    		16 мая, среда 00:00 Анжи-Юниор 0:3 Мордовия
    Тех. поражение
    24 тур
    		16 мая, среда 00:00 Анжи-Юниор 0:3 Нефтехимик
    Тех. поражение
    23 тур
    		11 мая, пятница 00:00 Анжи-Юниор 0:3 Волга
    Тех. поражение
    22 тур
    		4 мая, пятница 00:00 Лада-Тольятти 3:0 Анжи-Юниор
    Тех. поражение
    18 тур
    		10 апреля, вторник 00:00 Урал-2 3:0 Анжи-Юниор
    Тех. поражение
    17 тур
    		4 ноября, суббота 13:00 Анжи-Юниор 0:0 Оренбург-2
    16 тур
    		28 октября, суббота 16:00 Сызрань-2003 2:1 Анжи-Юниор
    15 тур
    		21 октября, суббота 14:00 Крылья Советов-2 1:1 Анжи-Юниор
    14 тур
    		14 октября, суббота 16:00 КАМАЗ 1:1 Анжи-Юниор
    13 тур
    		7 октября, суббота 14:00 Анжи-Юниор 0:1 Зенит-Ижевск
    12 тур
    		1 октября, воскресенье 15:00 Нефтехимик 2:0 Анжи-Юниор
    11 тур
    		24 сентября, воскресенье 17:00 Волга 1:0 Анжи-Юниор
    10 тур
    		17 сентября, воскресенье 15:00 Анжи-Юниор 3:0 Лада-Тольятти
    9 тур
    		13 сентября, среда 15:00 Челябинск 2:1 Анжи-Юниор
    7 тур
    		1 сентября, пятница 18:00 Мордовия 2:0 Анжи-Юниор
    6 тур
    		25 августа, пятница 15:00 Анжи-Юниор 0:1 Урал-2
    5 тур
    		18 августа, пятница 16:00 Оренбург-2 0:2 Анжи-Юниор
    4 тур
    		11 августа, пятница 17:00 Анжи-Юниор 1:3 Сызрань-2003
    3 тур
    		3 августа, четверг 17:00 Анжи-Юниор 5:0 Крылья Советов-2
    2 тур
    		27 июля, четверг 18:00 Анжи-Юниор 0:0 КАМАЗ
    1 тур
    		19 июля, среда 16:00 Носта 1:3 Анжи-Юниор
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