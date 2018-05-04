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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Анжи-Юниор
Лада-Тольятти - Анжи-Юниор: онлайн-трансляция 04 мая 2018
Лада-Тольятти
04.05.2018, пятница, 00:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
3 : 0
Тех. поражение
Анжи-Юниор
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Статистика матча Лада-Тольятти - Анжи-Юниор
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Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Анжи-Юниор
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
27.05.2018
Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
Ижевск
3 : 0
20.05.2018
Анжи-Юниор
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
16.05.2018
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 19 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
16.05.2018
Мордовия
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
11.05.2018
Волга
Информация о матче
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Лада-Тольятти
Анжи-Юниор
В Тольятти закрывают футбольный клуб с опытом высшей лиги
2024.11.12 20:47
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2024.08.08 16:26
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2024.07.30 18:31
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В Тольятти закрывают футбольный клуб с опытом высшей лиги
2024.11.12 20:47
«Носта» – «Лада Тольятти»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:39
«Лада» – «Сокол Казань»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 16:01
КДК оштрафовал «Ладу» за использование болельщиками нацистской символики
2024.08.08 16:26
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Первый гол нового сезона Фонбет Кубка России забил физрук из лицея ядерных технологий
2024.07.30 18:31
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