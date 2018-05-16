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Вторая Лига Б группа 4
Анжи-Юниор - Нефтехимик
Анжи-Юниор - Нефтехимик: онлайн-трансляция 16 мая 2018
Анжи-Юниор
16.05.2018, среда, 00:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
0 : 3
Тех. поражение
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Анжи-Юниор - Нефтехимик
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Матчи команд
Анжи-Юниор
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
27.05.2018
Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
Ижевск
3 : 0
20.05.2018
Анжи-Юниор
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
16.05.2018
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 19 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
16.05.2018
Мордовия
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
11.05.2018
Волга
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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