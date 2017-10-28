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Вторая Лига Б группа 4
Сызрань-2003 - Анжи-Юниор
Сызрань-2003 - Анжи-Юниор: обзор матча 28 октября 2017
Сызрань-2003
28.10.2017, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
2 : 1
Завершен
Анжи-Юниор
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Личные встречи
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Статистика матча Сызрань-2003 - Анжи-Юниор
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Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Анжи-Юниор
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
27.05.2018
Носта
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
Ижевск
3 : 0
20.05.2018
Анжи-Юниор
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
16.05.2018
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 19 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
16.05.2018
Мордовия
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 23 тур
Анжи-Юниор
0 : 3
11.05.2018
Волга
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
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Сызрань-2003
Анжи-Юниор
«Матч ТВ»: «Крылья Советов» уволят Божовича в случае вылета команды в ФНЛ
2019.05.30 13:35
4
Карпин: «Спартак»? Для меня это то же самое, что «Сызрань» и любая другая команда»
2018.09.30 20:20
15
Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»
2018.09.28 09:15
13
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
2018.09.26 19:21
8
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
2018.08.22 22:42
36
«Матч ТВ»: «Крылья Советов» уволят Божовича в случае вылета команды в ФНЛ
2019.05.30 13:35
4
Карпин: «Спартак»? Для меня это то же самое, что «Сызрань» и любая другая команда»
2018.09.30 20:20
15
Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»
2018.09.28 09:15
13
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
2018.09.26 19:21
8
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
2018.08.22 22:42
36
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