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СКА-Хабаровск (мол)
Результаты
СКА-Хабаровск (мол) - результаты матчей
Хабаровск
Сайт:
http://www.fcska.ru/
Тренер:
Сергей Ленивкин
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Молодежное первенство. 2017/2018
12.05 | 19:00
Зенит (мол)
7 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
05.05 | 05:00
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
Краснодар (мол)
29.04 | 13:00
Уфа (мол)
0 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
21.04 | 08:00
СКА-Хабаровск (мол)
4 : 2
Динамо (мол)
14.04 | 12:00
Ростов (мол)
1 : 2
СКА-Хабаровск (мол)
06.04 | 08:00
СКА-Хабаровск (мол)
3 : 2
Амкар (мол)
30.03 | 15:30
Ахмат (мол)
2 : 1
СКА-Хабаровск (мол)
17.03 | 04:00
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 1
Урал (мол)
10.03 | 14:00
Спартак М (мол)
1 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
03.03 | 07:00
СКА-Хабаровск (мол)
2 : 3
Тосно (мол)
08.12 | 14:00
Рубин (мол)
5 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
02.12 | 14:00
Анжи (мол)
5 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
26.11 | 08:00
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 6
Локомотив (мол)
18.11 | 04:00
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 2
ЦСКА (мол)
05.11 | 04:00
СКА-Хабаровск (мол)
2 : 2
Арсенал Т (мол)
28.10 | 13:00
Краснодар (мол)
7 : 1
СКА-Хабаровск (мол)
20.10 | 09:00
СКА-Хабаровск (мол)
2 : 0
Уфа (мол)
13.10 | 15:00
Динамо (мол)
3 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
05.10 | 12:00
СКА-Хабаровск (мол)
1 : 2
Рубин (мол)
29.09 | 08:30
СКА-Хабаровск (мол)
1 : 0
Ростов (мол)
24.09 | 12:00
Амкар (мол)
1 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
16.09 | 05:30
СКА-Хабаровск (мол)
2 : 1
Ахмат (мол)
10.09 | 11:00
Урал (мол)
1 : 2
СКА-Хабаровск (мол)
27.08 | 04:00
СКА-Хабаровск (мол)
1 : 2
Спартак М (мол)
17.08 | 12:00
Тосно (мол)
0 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
07.08 | 09:00
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
Анжи (мол)
04.08 | 19:00
Локомотив (мол)
4 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
28.07 | 12:00
ЦСКА (мол)
3 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
23.07 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 2
СКА-Хабаровск (мол)
15.07 | 08:00
СКА-Хабаровск (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
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