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    СКА-Хабаровск (мол) - результаты

    Город Хабаровск
    Сайт http://www.fcska.ru/
    Тренер Сергей Ленивкин
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
    30 тур
    		12 мая, суббота 19:00 Зенит (мол) 7:0 СКА-Хабаровск (мол)
    29 тур
    		5 мая, суббота 05:00 СКА-Хабаровск (мол) 0:0 Краснодар (мол)
    28 тур
    		29 апреля, воскресенье 13:00 Уфа (мол) 0:0 СКА-Хабаровск (мол)
    27 тур
    		21 апреля, суббота 08:00 СКА-Хабаровск (мол) 4:2 Динамо (мол)
    26 тур
    		14 апреля, суббота 12:00 Ростов (мол) 1:2 СКА-Хабаровск (мол)
    25 тур
    		6 апреля, пятница 08:00 СКА-Хабаровск (мол) 3:2 Амкар (мол)
    24 тур
    		30 марта, пятница 15:30 Ахмат (мол) 2:1 СКА-Хабаровск (мол)
    23 тур
    		17 марта, суббота 04:00 СКА-Хабаровск (мол) 0:1 Урал (мол)
    22 тур
    		10 марта, суббота 14:00 Спартак М (мол) 1:0 СКА-Хабаровск (мол)
    21 тур
    		3 марта, суббота 07:00 СКА-Хабаровск (мол) 2:3 Тосно (мол)
    20 тур
    		8 декабря, пятница 14:00 Рубин (мол) 5:0 СКА-Хабаровск (мол)
    19 тур
    		2 декабря, суббота 14:00 Анжи (мол) 5:0 СКА-Хабаровск (мол)
    18 тур
    		26 ноября, воскресенье 08:00 СКА-Хабаровск (мол) 0:6 Локомотив (мол)
    17 тур
    		18 ноября, суббота 04:00 СКА-Хабаровск (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
    16 тур
    		5 ноября, воскресенье 04:00 СКА-Хабаровск (мол) 2:2 Арсенал Т (мол)
    15 тур
    		28 октября, суббота 13:00 Краснодар (мол) 7:1 СКА-Хабаровск (мол)
    14 тур
    		20 октября, пятница 09:00 СКА-Хабаровск (мол) 2:0 Уфа (мол)
    13 тур
    		13 октября, пятница 15:00 Динамо (мол) 3:0 СКА-Хабаровск (мол)
    6 тур
    		5 октября, четверг 12:00 СКА-Хабаровск (мол) 1:2 Рубин (мол)
    12 тур
    		29 сентября, пятница 08:30 СКА-Хабаровск (мол) 1:0 Ростов (мол)
    11 тур
    		24 сентября, воскресенье 12:00 Амкар (мол) 1:0 СКА-Хабаровск (мол)
    10 тур
    		16 сентября, суббота 05:30 СКА-Хабаровск (мол) 2:1 Ахмат (мол)
    9 тур
    		10 сентября, воскресенье 11:00 Урал (мол) 1:2 СКА-Хабаровск (мол)
    8 тур
    		27 августа, воскресенье 04:00 СКА-Хабаровск (мол) 1:2 Спартак М (мол)
    7 тур
    		17 августа, четверг 12:00 Тосно (мол) 0:0 СКА-Хабаровск (мол)
    5 тур
    		7 августа, понедельник 09:00 СКА-Хабаровск (мол) 0:0 Анжи (мол)
    4 тур
    		4 августа, пятница 19:00 Локомотив (мол) 4:0 СКА-Хабаровск (мол)
    3 тур
    		28 июля, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 3:0 СКА-Хабаровск (мол)
    2 тур
    		23 июля, воскресенье 13:00 Арсенал Т (мол) 1:2 СКА-Хабаровск (мол)
    1 тур
    		15 июля, суббота 08:00 СКА-Хабаровск (мол) 2:1 Зенит (мол)
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