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Расписание матчей
Россия. МФЛ
СКА-Хабаровск (мол) - Спартак М (мол)
СКА-Хабаровск (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 27 августа 2017
СКА-Хабаровск (мол)
27.08.2017, воскресенье, 04:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 2
Завершен
Спартак М (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча СКА-Хабаровск (мол) - Спартак М (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
7 : 0
12.05.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
05.05.2018
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Уфа (мол)
0 : 0
29.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
СКА-Хабаровск (мол)
4 : 2
21.04.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
1 : 2
14.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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СКА-Хабаровск (мол)
Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
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3
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14 августа
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Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
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Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске
2018.05.05 06:54
1
Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
2018.04.29 17:50
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
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11 сентября
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Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
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