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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
Арсенал Т (мол) - СКА-Хабаровск (мол): обзор матча 23 июля 2017
Арсенал Т (мол)
23.07.2017, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск (мол)
80'
О. Исаев
34'
Н. Дьяченко
90+2'
А. Бобровский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Бобровский
90'
Замена
И. Степаненко
️️️️
М. Агаронян
87'
Желтая карточка
А. Бобровский
87'
Замена
Е. Головашкин
️️️️
Р. Слесарев
Желтая карточка
В. Кабахидзе
86'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
Д. Доронин
83'
ГОЛ! 1:1!
О. Исаев
80'
76'
Замена
А. Бобровский
️️️️
А. Ломаченко
76'
Замена
К. Блохин
️️️️
Н. Дьяченко
72'
Желтая карточка
А. Ломаченко
62'
Замена
А. Ломаченко
️️️️
А. Головатюк
Замена
Д. Седых
️️️️
К. Антипов
60'
53'
Желтая карточка
А. Головатюк
Замена
А. Лобзин
️️️️
А. Денисов
46'
Замена
О. Исаев
️️️️
А. Мингазов
46'
Замена
А. Осипов
️️️️
Г. Аджоев
46'
Желтая карточка
Д. Доронин
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дьяченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
35
Никита Макеев
ВР
47
Святослав Артюшкин
ЦЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
19
Дмитрий Доронин
ОП
9
Артем Максименко
ПВ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
СКА-Хабаровск (мол)
29
Владислав Соромытько
ВР
42
Кирилл Аршанский
ЦЗ
52
Денис Любимов
ЦЗ
49
Алексей Кучин
ЦЗ
58
Степан Сафронов
ЦЗ
61
Роман Слесарев
ЦП
57
Никита Зотов
ЦП
46
Андрей Головатюк
ЦП
20
Никита Дьяченко
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ленивкин
Арсенал Т (мол)
51
Виталий Ушаков
ВР
43
Константин Маркин
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
54
Осман Исаев
ЦП
98
Денис Седых
ЦП
42
Александр Гребенщиков
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
СКА-Хабаровск (мол)
41
Вячеслав Агафонов
ВР
47
Артур Гульм
ЦЗ
43
Кирилл Блохин
ЦЗ
62
Игорь Степаненко
ЦП
56
Егор Головашкин
ЦП
45
Артем Бобровский
ЦП
51
Александр Ломаченко
ЦП
4-2-2-2
35
Макеев
47
Артюшкин
40
Борисов
71
Денисов
26
Клементьев
27
Мингазов
19
Доронин
9
Максименко
20
Ивакин
17
Аджоев
77
Антипов
4-3-3
29
Соромытько
52
Любимов
49
Кучин
58
Сафронов
42
Аршанский
61
Слесарев
57
Зотов
46
Головатюк
7
Агаронян
96
Максименко
20
Дьяченко
17
Аджоев
5
Осипов
5
Осипов
17
Аджоев
27
Мингазов
54
Исаев
54
Исаев
27
Мингазов
71
Денисов
26
Лобзин
26
Лобзин
71
Денисов
77
Антипов
98
Седых
98
Седых
77
Антипов
19
Доронин
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
19
Доронин
7
Агаронян
62
Степаненко
62
Степаненко
7
Агаронян
61
Слесарев
56
Головашкин
56
Головашкин
61
Слесарев
Ломаченко
45
Бобровский
45
Бобровский
Ломаченко
20
Дьяченко
43
Блохин
43
Блохин
20
Дьяченко
46
Головатюк
51
Ломаченко
51
Ломаченко
46
Головатюк
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
СКА-Хабаровск (мол)
51
Виталий Ушаков
ВР
43
Константин Маркин
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
42
Александр Гребенщиков
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
47
Артур Гульм
ЦЗ
41
Вячеслав Агафонов
ВР
Главный тренер
Сергей Ленивкин
Остались в запасе
51
Виталий Ушаков
ВР
43
Константин Маркин
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
42
Александр Гребенщиков
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
Остались в запасе
47
Артур Гульм
ЦЗ
41
Вячеслав Агафонов
ВР
Главный тренер
Сергей Ленивкин
Статистика матча Арсенал Т (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
7 : 0
12.05.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
05.05.2018
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Уфа (мол)
0 : 0
29.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
СКА-Хабаровск (мол)
4 : 2
21.04.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
1 : 2
14.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Качанов
(Орел)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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