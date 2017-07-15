Сергей Ленивкин
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ленивкин
|Команда
|СКА-Хабаровск (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 июня 1982
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ленивкин
|Команда
|СКА-Хабаровск (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 июня 1982
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|СКА-Хабаровск (мол)
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Матч
|15.07.2017
|СКА-Хабаровск (мол)
|2 : 1
|Зенит (мол)
|23.07.2017
|Арсенал Т (мол)
|1 : 2
|СКА-Хабаровск (мол)
|28.07.2017
|ЦСКА (мол)
|3 : 0
|СКА-Хабаровск (мол)