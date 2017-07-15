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    Сергей Ленивкин

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ленивкин
    Команда СКА-Хабаровск (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 июня 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СКА-Хабаровск (мол) 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2017 СКА-Хабаровск (мол) 2 : 1 Зенит (мол)
    23.07.2017 Арсенал Т (мол) 1 : 2 СКА-Хабаровск (мол)
    28.07.2017 ЦСКА (мол) 3 : 0 СКА-Хабаровск (мол)
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