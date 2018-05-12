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Команды
СКА-Хабаровск (мол)
Новости
СКА-Хабаровск (мол) - новости команды
Хабаровск
Сайт:
http://www.fcska.ru/
Тренер:
Сергей Ленивкин
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске
2018.05.05 06:54
1
Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
2018.04.29 17:50
Молодежное первенство. Динамовцы пропустили четыре мяча в Хабаровске и проиграли
2018.04.21 09:58
1
Молодежное первенство. «Краснодар» победил «Арсенал», «Ростов» уступил «СКА-Хабаровску»
2018.04.14 14:04
Молодежное первенство. Дубль Умаева принес «Ахмату» победу над «СКА-Хабаровском»
2018.03.30 17:26
Молодежное первенство. «Урал» в большинстве переиграл «СКА-Хабаровск»
2018.03.17 06:06
2
Молодежное первенство. Гол Миронова принес «Спартаку» победу над «СКА-Хабаровском»
2018.03.10 16:16
Молодежное первенство. «Тосно» выиграл в Хабаровске
2018.03.03 08:58
1
Молодежное первенство. «Урал» проиграл «Арсеналу», «Рубин» разгромил «СКА-Хабаровск»
2017.12.08 15:51
Молодежное первенство. «Анжи» забил пять безответных голов «СКА-Хабаровску»
2017.12.02 16:17
Фото
Геркус поздравил молодежку «Локомотива» с победой в Хабаровске, где было минус 20
2017.11.26 14:11
14
Молодежное первенство. «Локомотив» и «Краснодар» обыграли соперников со счетом 6:0 и 5:0
2017.11.26 09:58
7
Молодежное первенство. «СКА-Хабаровск» и «Арсенал» обменялись голами
2017.11.05 08:19
1
Молодежное первенство. «Краснодар» забил семь голов в ворота «СКА-Хабаровска»
2017.10.28 14:54
1
Молодежное первенство. «Динамо» крупно обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в лидеры
2017.10.13 16:52
Молодежное первенство. «Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» и стал лидером турнирной таблицы
2017.10.05 14:27
1
Молодежное первенство. «СКА-Хабаровск» обыграл «Ростов» с минимальным счетом
2017.09.29 11:07
1
Молодежное первенство. «СКА-Хабаровск» выиграл у «Ахмата»
2017.09.16 07:41
Молодежное первенство. «СКА-Хабаровск» в гостях переиграл «Урал»
2017.09.10 12:49
Молодежное первенство. «Спартак» обыграл «СКА-Хабаровск»
2017.08.27 07:17
3
Молодежное первенство. «Тосно» и «СКА-Хабаровск» победителя не выявили
2017.08.17 13:52
Молодежное первенство. «Уфа» вырвала победу над «Ростовом» и временно возглавила таблицу
2017.08.12 12:56
Молодежное первенство. «СКА-Хабаровск» и «Анжи» голов не забили
2017.08.07 12:39
Молодежное первенство. «Локомотив» крупно обыграл «СКА-Хабаровск»
2017.08.04 21:15
Молодежное первенство. ЦСКА уверенно обыграл «СКА-Хабаровск»
2017.07.28 14:30
Молодежное первенство. «СКА-Хабаровск» на последних минутах вырвал победу в Туле
2017.07.23 14:53
Молодежное первенство. «СКА-Хабаровск» за счет двух пенальти переиграл «Зенит»
2017.07.15 10:33
3
Матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» будет комментировать Черданцев
2017.07.12 12:52
7
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