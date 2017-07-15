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Расписание матчей
Россия. МФЛ
СКА-Хабаровск (мол) - Зенит (мол)
СКА-Хабаровск (мол) - Зенит (мол): обзор матча 15 июля 2017
СКА-Хабаровск (мол)
15.07.2017, суббота, 08:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
44'
А. Головатюк (П)
61'
А. Головатюк (П)
24'
Р. Казаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск (мол) - Зенит (мол)
Замена
К. Царев
️️️️
А. Ломаченко
90'
+1
89'
Замена
Е. Денисов
️️️️
К. Алоян
Замена
И. Степаненко
️️️️
К. Блохин
87'
Замена
А. Бобровский
️️️️
А. Максименко
82'
77'
Замена
Ю. Першин
️️️️
А. Анисимов
76'
Желтая карточка
И. Тарасов
Замена
К. Блохин
️️️️
М. Агаронян
76'
Желтая карточка
А. Кучин
73'
71'
Замена
И. Тарасов
️️️️
А. Синяк
71'
Замена
М. Смирнов
️️️️
И. Воробьев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Головатюк
61'
Замена
А. Ломаченко
️️️️
Р. Слесарев
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Головатюк
44'
43'
Желтая карточка
А. Синяк
Желтая карточка
А. Максименко
39'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Казаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск (мол)
29
Владислав Соромытько
ВР
42
Кирилл Аршанский
ЦЗ
49
Алексей Кучин
ЦЗ
52
Денис Любимов
ЦЗ
58
Степан Сафронов
ЦЗ
57
Никита Зотов
ЦП
46
Андрей Головатюк
ЦП
61
Роман Слесарев
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
20
Никита Дьяченко
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ленивкин
Зенит (мол)
50
Никита Гойло
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Даниил Культинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
СКА-Хабаровск (мол)
41
Вячеслав Агафонов
ВР
54
Александр Митрофанов
ВР
43
Кирилл Блохин
ЦЗ
47
Артур Гульм
ЦЗ
60
Илья Калинин
ЦЗ
62
Игорь Степаненко
ЦП
63
Кирилл Царев
ЦП
45
Артем Бобровский
ЦП
51
Александр Ломаченко
ЦП
65
Илья Брюханов
ЦП
56
Егор Головашкин
ЦП
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
63
Максим Смирнов
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
90
Иван Андреев
ЦП
88
Иван Тарасов
ПВ
91
Егор Денисов
ЦФ
4-3-3
29
Соромытько
42
Аршанский
52
Любимов
58
Сафронов
49
Кучин
57
Зотов
46
Головатюк
61
Слесарев
96
Максименко
20
Дьяченко
7
Агаронян
4-1-1-3-1
50
Гойло
27
Алоян
66
Байрамов
78
Плотников
51
Синяк
17
Анисимов
6
Казаков
95
Воробьев
11
Левин
10
Макеев
92
Культинов
Блохин
62
Степаненко
62
Степаненко
Блохин
Ломаченко
63
Царев
63
Царев
Ломаченко
96
Максименко
45
Бобровский
45
Бобровский
96
Максименко
7
Агаронян
43
Блохин
43
Блохин
7
Агаронян
61
Слесарев
51
Ломаченко
51
Ломаченко
61
Слесарев
27
Алоян
91
Денисов
91
Денисов
27
Алоян
17
Анисимов
10
Першин
10
Першин
17
Анисимов
51
Синяк
88
Тарасов
88
Тарасов
51
Синяк
95
Воробьев
63
Смирнов
63
Смирнов
95
Воробьев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск (мол)
Зенит (мол)
41
Вячеслав Агафонов
ВР
54
Александр Митрофанов
ВР
47
Артур Гульм
ЦЗ
60
Илья Калинин
ЦЗ
65
Илья Брюханов
ЦП
56
Егор Головашкин
ЦП
Главный тренер
Сергей Ленивкин
33
Илья Скроботов
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Александр Горшков
Остались в запасе
41
Вячеслав Агафонов
ВР
54
Александр Митрофанов
ВР
47
Артур Гульм
ЦЗ
60
Илья Калинин
ЦЗ
65
Илья Брюханов
ЦП
56
Егор Головашкин
ЦП
Остались в запасе
33
Илья Скроботов
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Сергей Ленивкин
Главный тренер
Александр Горшков
Статистика матча СКА-Хабаровск (мол) - Зенит (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
7 : 0
12.05.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
05.05.2018
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Уфа (мол)
0 : 0
29.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
СКА-Хабаровск (мол)
4 : 2
21.04.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
1 : 2
14.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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