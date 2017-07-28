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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
ЦСКА (мол) - СКА-Хабаровск (мол): обзор матча 28 июля 2017
ЦСКА (мол)
28.07.2017, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск (мол)
22'
А. Гордюшенко
51'
Д. Меренчуков
90+3'
В. Жиронкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
ГОЛ! 3:0!
В. Жиронкин
90'
+3
89'
Замена
И. Степаненко
️️️️
Р. Слесарев
Замена
В. Жиронкин
️️️️
А. Гордюшенко
85'
79'
Замена
А. Бобровский
️️️️
Н. Зотов
Желтая карточка
А. Станисавлевич
78'
76'
Замена
К. Блохин
️️️️
К. Аршанский
Замена
И. Маклаков
️️️️
Н. Тикнизян
74'
Замена
А. Анисимов
️️️️
К. Леонов
71'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
Д. Меренчуков
68'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
С. Матвийчук
59'
56'
Замена
А. Ломаченко
️️️️
М. Агаронян
ГОЛ! 2:0!
Д. Меренчуков
51'
46'
Замена
Р. Слесарев
️️️️
М. Тишкин
Замена
Т. Пухов
️️️️
Т. Жамалетдинов
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Гордюшенко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
61
Кирилл Леонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
СКА-Хабаровск (мол)
29
Владислав Соромытько
ВР
42
Кирилл Аршанский
ЦЗ
49
Алексей Кучин
ЦЗ
52
Денис Любимов
ЦЗ
58
Степан Сафронов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
57
Никита Зотов
ЦП
46
Андрей Головатюк
ЦП
20
Никита Дьяченко
ЦФ
96
Александр Максименко
ЦФ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ленивкин
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
71
Оскар Рубенис
ЛВ
26
Анатолий Анисимов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
СКА-Хабаровск (мол)
41
Вячеслав Агафонов
ВР
43
Кирилл Блохин
ЦЗ
47
Артур Гульм
ЦЗ
62
Игорь Степаненко
ЦП
45
Артем Бобровский
ЦП
51
Александр Ломаченко
ЦП
61
Роман Слесарев
ЦП
56
Егор Головашкин
ЦП
3-3-3-1
22
Кырнац
92
Станисавлевич
99
Алибеков
6
Козлов
21
Тикнизян
5
Матвийчук
10
Меренчуков
61
Леонов
72
Гордюшенко
80
Хосонов
75
Жамалетдинов
3-2-2-3
29
Соромытько
49
Кучин
52
Любимов
58
Сафронов
44
Тишкин
42
Аршанский
57
Зотов
46
Головатюк
7
Агаронян
96
Максименко
20
Дьяченко
72
Гордюшенко
7
Жиронкин
7
Жиронкин
72
Гордюшенко
61
Леонов
26
Анисимов
26
Анисимов
61
Леонов
21
Тикнизян
4
Маклаков
4
Маклаков
21
Тикнизян
10
Меренчуков
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
10
Меренчуков
5
Матвийчук
89
Неплюев
89
Неплюев
5
Матвийчук
75
Жамалетдинов
7
Пухов
7
Пухов
75
Жамалетдинов
Слесарев
62
Степаненко
62
Степаненко
Слесарев
42
Аршанский
43
Блохин
43
Блохин
42
Аршанский
57
Зотов
45
Бобровский
45
Бобровский
57
Зотов
7
Агаронян
51
Ломаченко
51
Ломаченко
7
Агаронян
44
Тишкин
61
Слесарев
61
Слесарев
44
Тишкин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
СКА-Хабаровск (мол)
71
Оскар Рубенис
ЛВ
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Андрей Аксенов
41
Вячеслав Агафонов
ВР
47
Артур Гульм
ЦЗ
56
Егор Головашкин
ЦП
Главный тренер
Сергей Ленивкин
Остались в запасе
71
Оскар Рубенис
ЛВ
98
Павел Овчинников
ВР
Остались в запасе
41
Вячеслав Агафонов
ВР
47
Артур Гульм
ЦЗ
56
Егор Головашкин
ЦП
Главный тренер
Андрей Аксенов
Главный тренер
Сергей Ленивкин
Статистика матча ЦСКА (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Зенит (мол)
7 : 0
12.05.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
СКА-Хабаровск (мол)
0 : 0
05.05.2018
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Уфа (мол)
0 : 0
29.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
СКА-Хабаровск (мол)
4 : 2
21.04.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ростов (мол)
1 : 2
14.04.2018
СКА-Хабаровск (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Катайкин
(Самара)
Стадион:
Октябрь
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