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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Кудровка
Новости
€ 5 млн
Кудровка - новости команды
Кудровка
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Юбилейный
Тренер:
Василь Баранов
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Верес» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Верес» – «Кудровка»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Полесье» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Полесье» – «Кудровка»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
3 сентября
Трансляция
«Кудровка» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Кудровка» – «Эпицентр»: кто победит в матче 4 тура Премьер-лиги 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Кудровка» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Кудровка» – «Оболонь»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
14 августа
«Левый берег» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
Трансляция
«Динамо» Киев – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
Трансляция
«Кудровка» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026
18 мая
«Кудровка» – «ЛНЗ»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 1.5
17 мая
Трансляция
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Кудровка» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 2.07
12 мая
Трансляция
«Колос» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Колос» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.8
7 мая
Трансляция
«Оболонь» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Трансляция
«Кудровка» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Кудровка» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.48
25 апреля
Трансляция
«Металлист 1925» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
«Металлист 1925» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 1.47
17 апреля
Трансляция
«Кудровка» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
Трансляция
«Эпицентр» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026
6 апреля
«Эпицентр» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.70
5 апреля
Трансляция
«Кудровка» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026
18 марта
«Кудровка» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 1.8
17 марта
Трансляция
«Кудровка» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
«Кудровка» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.61
13 марта
Трансляция
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Карпаты» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 2.02
7 марта
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