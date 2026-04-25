26 апреля на стадионе «Кудровка Арена» состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кудровка» примет донецкий «Шахтер». Встреча аутсайдера и безоговорочного лидера чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. «Горняки» уверенно возглавляют турнирную таблицу и имеют впечатляющую беспроигрышную серию.

«Кудровка»

Хозяева переживают тяжелейший отрезок сезона и потерпели четыре поражения подряд в УПЛ. Поражение от «Металлиста 1925» (0:1) в прошлом туре стало очередным ударом по турнирным перспективам. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх. Андрей Сторчеус с 8 голами в 22 матчах является лучшим бомбардиром. В последнем очном матче «Шахтер» разгромил «Кудровку» со счeтом 4:0.

«Шахтер»

«Горняки» уверенно возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 13 последних матчей УПЛ. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 41 и является самой результативной – 56 голов в 24 турах. «Шахтер» забивает в 9 последних турах и в 14 последних матчах во всех турнирах. Кауан Элиаз с 10 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром, но главная сила «горняков» – в сбалансированной командной игре.

Факты о командах

Проигрывает в 4 последних матчах УПЛ

Пропускает в 4 последних матчах УПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Проиграла последний очный матч со счeтом 0:4

Не проигрывает в 13 последних матчах УПЛ

Забивает в 9 последних матчах УПЛ

Лучшая разница мячей в турнире – 41

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

Забивает в 14 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Кудровка» – «Шахтер»

Разница в классе между командами колоссальна. «Шахтер» не проигрывает 13 матчей подряд в УПЛ и является самой результативной командой лиги. «Кудровка» потерпела четыре поражения подряд и пропускает в каждом матче. В последнем очном матче «горняки» разгромили соперника со счeтом 4:0. Ожидаем уверенную победу гостей с комфортной разницей в счeте.

