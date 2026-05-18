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  • «Кудровка» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026

«Кудровка» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026

18 мая, 11:50
Кудровка
18.05.2026, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
ЛНЗ
80' Д. Свитюха
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
19
Артур Думанюк
ОП
14
Kaya Makosso
ЦП
8
A. Storchous
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Adam Yakubu
ЦП
19
Евгений Пастух
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Кудровка
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
20
Денис Свитюха
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
21
Александр Беляев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
9
Taipi Alban
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
3-1-2-2-2
37
Яшков
74
Фарина
55
39
Мачелюк
19
Думанюк
14
8
10
Козак
14
Глущенко
22
Векляк
24
Овусу
4-2-3-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
25
Горин
29
Дидык
17
Кузик
8
11
Пасич
19
Пастух
9
Твердохлеб
7
Микитишин
90
Ассинор
21
Нагнойный
21
Нагнойный
14
Глущенко
20
Свитюха
20
Свитюха
14
Глущенко
24
Овусу
77
77
24
Овусу
8
34
Муравский
34
Муравский
8
9
Твердохлеб
6
Танковский
6
Танковский
9
Твердохлеб
7
Микитишин
22
Яшари
22
Яшари
7
Микитишин
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Кудровка
ЛНЗ
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
21
Александр Беляев
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
9
Taipi Alban
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
21
Александр Беляев
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
9
Taipi Alban
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Кудровка - ЛНЗ
2
1
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «ЛНЗ», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка»«ЛНЗ»

«Кудровка» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Кудровка
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