18.05.2026, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кудровка
Кудровка
3-1-2-2-2
37
Яшков
74
Фарина
55
39
Мачелюк
19
Думанюк
14
8
10
Козак
14
Глущенко
22
Векляк
24
Овусу
4-2-3-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
25
Горин
29
Дидык
17
Кузик
8
11
Пасич
19
Пастух
9
Твердохлеб
7
Микитишин
90
Ассинор
21
Нагнойный
21
Нагнойный
14
Глущенко
20
Свитюха
20
Свитюха
14
Глущенко
24
Овусу
77
77
24
Овусу
8
34
Муравский
34
Муравский
8
9
Твердохлеб
6
Танковский
6
Танковский
9
Твердохлеб
7
Микитишин
22
Яшари
22
Яшари
7
Микитишин
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Кудровка
ЛНЗ
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
21
Александр Беляев
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
9
Taipi Alban
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
21
Александр Беляев
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
9
Taipi Alban
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Кудровка - ЛНЗ
2
1
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «ЛНЗ», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»