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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Кудровка
Состав
€ 5 млн
Кудровка - состав команды
Кудровка
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Юбилейный
Тренер:
Василь Баранов
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Огарков Николай
Защ
21
€ 0.4 млн
91
Мельничук Максим
Защ
26
€ 0.4 млн
13
Шаповал Владислав
Защ
31
€ 0.3 млн
3
Кисиль Ярослав
Защ
23
€ 0.3 млн
69
Потимков Юрий
Защ
24
€ 0.15 млн
21
Беляев Александр
Пол
26
€ 0.35 млн
19
Думанюк Артур
Пол
29
€ 0.3 млн
8
Сторчоус Андрей
Пол
32
€ 0.3 млн
8
Смирный Евгений
Пол
28
€ 0.3 млн
10
Плакса Родион
Пол
24
€ 0.2 млн
5
Тотовицкий Андрей
Пол
33
€ 0.2 млн
66
Сигеев Кирилл
Пол
22
€ 0.15 млн
71
Serhii Sten
Пол
-
38
Matias Rosales
Пол
-
78
Рогозинский Валерий
Нап
31
€ 0.3 млн
10
Козак Александр
Нап
32
€ 0.3 млн
77
Бычек Константин
Нап
26
€ 0.25 млн
24
Овусу Раймонд
Нап
24
€ 0.2 млн
20
Свитюха Денис
Нап
24
€ 0.15 млн
21
Безбородько Денис
Нап
32
€ 0.15 млн
7
Петряк Иван
Нап
32
€ 0.15 млн
42
Пасич Евгений
Нап
33
€ 0.1 млн
7
Коркишко Дмитрий
Нап
36
€ 0.05 млн
10
Oleksiy Lytovchenko
Нап
-
70
Demyan Yesin
Нап
-
22
Bogdan Veklyak
Нап
-
37
Anton Yashkov
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 0, защитников: 5, полузащитников: 9, нападающих: 13
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