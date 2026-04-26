26.04.2026, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Кудровка
Кудровка
4-1-2-1-2
37
Яшков
39
Мачелюк
69
55
23
Гусев
19
Думанюк
8
14
14
Глущенко
9
22
Векляк
4-1-3-2
48
Твардовский
18
Грам
6
Марлон
22
Матвиенко
16
Азарови
37
Феррейра
27
Очеретко
14
Исаке
11
Невертон
2
Траоре
19
Бондаренко
8
21
Беляев
21
Беляев
8
19
Думанюк
21
Нагнойный
21
Нагнойный
19
Думанюк
Овусу
10
Козак
10
Козак
Овусу
20
Свитюха
20
Свитюха
9
77
77
9
16
Азарови
17
Тобиас
17
Тобиас
16
Азарови
19
Бондаренко
8
Крыськив
8
Крыськив
19
Бондаренко
14
Исаке
24
Цуканов
24
Цуканов
14
Исаке
2
Траоре
49
Мейреллес
49
Мейреллес
2
Траоре
11
Невертон
68
Оба
68
Оба
11
Невертон
Остались в запасе
Кудровка
Шахтер
23
Илья Караващенко
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
Главный тренер
Василь Баранов
34
Rostyslav Bahlai
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
Остались в запасе
34
Rostyslav Bahlai
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Кудровка - Шахтер
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Шахтера», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»