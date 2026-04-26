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  • «Кудровка» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Кудровка» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 16:50
Кудровка
26.04.2026, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
54' А. Козак
18' Невертон 37' Л. Феррейра 57' А. Бондаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
37
Антон Яшков
ВР
69
Yuriy Potimkov
ЦЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
23
Алексей Гусев
ПЗ
19
Артур Думанюк
ОП
8
A. Storchous
ЦП
14
Kaya Makosso
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
22
Богдан Векляк
ЦФ
9
Taipi Alban
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
37
Лукас Феррейра
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
14
Исаке
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Кудровка
23
Илья Караващенко
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
21
Александр Беляев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
Шахтер
34
Rostyslav Bahlai
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
49
Лука Мейреллес
ЦФ
68
Пропер Оба
РФ
4-1-2-1-2
37
Яшков
39
Мачелюк
69
55
23
Гусев
19
Думанюк
8
14
14
Глущенко
9
22
Векляк
4-1-3-2
48
Твардовский
18
Грам
6
Марлон
22
Матвиенко
16
Азарови
37
Феррейра
27
Очеретко
14
Исаке
11
Невертон
2
Траоре
19
Бондаренко
8
21
Беляев
21
Беляев
8
19
Думанюк
21
Нагнойный
21
Нагнойный
19
Думанюк
Овусу
10
Козак
10
Козак
Овусу
20
Свитюха
20
Свитюха
9
77
77
9
16
Азарови
17
Тобиас
17
Тобиас
16
Азарови
19
Бондаренко
8
Крыськив
8
Крыськив
19
Бондаренко
14
Исаке
24
Цуканов
24
Цуканов
14
Исаке
2
Траоре
49
Мейреллес
49
Мейреллес
2
Траоре
11
Невертон
68
Оба
68
Оба
11
Невертон
Остались в запасе
Кудровка
Шахтер
23
Илья Караващенко
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
Главный тренер
Василь Баранов
34
Rostyslav Bahlai
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
23
Илья Караващенко
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
29
Victor Adeoye
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
Остались в запасе
34
Rostyslav Bahlai
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
30
Алиссон
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Кудровка - Шахтер
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Шахтера», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка»«Шахтер»

«Кудровка» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Кудровка
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