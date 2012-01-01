Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Городея - турнирная таблица

Городея
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Шахтер
2
БАТЭ
3
Торпедо-БелАЗ
4
Динамо-Брест
5
Неман
6
Динамо Мн
7
Ислочь
8
Рух
9
Славия-Мозырь
10
СКА-1938
11
Минск
12
Витебск
13
Городея
14
Слуцк
15
Белшина
16
Смолевичи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
17
8
5
57
21
36
59
30
17
7
6
65
32
33
58
30
16
8
6
55
37
18
56
30
17
3
10
63
40
23
54
30
16
5
9
41
29
12
53
30
16
4
10
38
25
13
52
30
13
6
11
47
46
1
45
30
11
11
8
57
38
19
44
30
10
9
11
41
49
-8
39
30
11
5
14
43
46
-3
38
30
11
5
14
45
57
-12
38
30
8
12
10
30
38
-8
36
30
8
7
15
30
48
-18
31
29
8
3
18
31
55
-24
27
30
5
6
19
34
71
-37
21
29
3
5
21
27
72
-45
14
Команда
1
Шахтер
2
БАТЭ
3
Торпедо-БелАЗ
4
Неман
5
Динамо Мн
6
Динамо-Брест
7
Ислочь
8
Минск
9
Витебск
10
Славия-Мозырь
11
СКА-1938
12
Рух
13
Городея
14
Слуцк
15
Смолевичи
16
Белшина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
3
3
32
9
23
30
15
9
3
3
33
14
19
30
15
9
3
3
24
15
9
30
15
9
2
4
20
11
9
29
15
9
2
4
17
10
7
29
15
9
1
5
34
22
12
28
15
8
4
3
29
21
8
28
15
7
3
5
25
25
0
24
15
6
6
3
17
13
4
24
15
5
6
4
18
19
-1
21
15
5
3
7
26
29
-3
18
15
4
5
6
22
22
0
17
15
4
4
7
18
24
-6
16
14
4
3
7
16
20
-4
15
15
3
2
10
18
41
-23
11
15
2
2
11
18
42
-24
8
Команда
1
Шахтер
2
БАТЭ
3
Рух
4
Динамо-Брест
5
Торпедо-БелАЗ
6
Неман
7
Динамо Мн
8
СКА-1938
9
Славия-Мозырь
10
Ислочь
11
Городея
12
Минск
13
Белшина
14
Слуцк
15
Витебск
16
Смолевичи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
5
2
25
12
13
29
15
8
4
3
32
18
14
28
15
7
6
2
35
16
19
27
15
8
2
5
29
18
11
26
15
7
5
3
31
22
9
26
15
7
3
5
21
18
3
24
15
7
2
6
21
15
6
23
15
6
2
7
17
17
0
20
15
5
3
7
23
30
-7
18
15
5
2
8
18
25
-7
17
15
4
3
8
12
24
-12
15
15
4
2
9
20
32
-12
14
15
3
4
8
16
29
-13
13
15
4
0
11
15
35
-20
12
15
2
6
7
13
25
-12
12
14
0
3
11
9
31
-22
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
1
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
4
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
3
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
3
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
9
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
8
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+