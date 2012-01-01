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Городея
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Городея - результаты матчей
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Таблица
Белоруссия. Высшая лига. 2020
Белоруссия. Высшая лига. 2019
Белоруссия. Высшая лига. 2018
Беларусь. Высшая лига. 2017
Беларусь. Высшая лига. 2016
Беларусь. Высшая лига. Стыковой матч 2012
28.11 | 14:00
Ислочь
2 : 2
Городея
22.11 | 14:00
Городея
1 : 4
Динамо-Брест
07.11 | 15:00
Слуцк
0 : 1
Городея
24.10 | 14:30
Городея
4 : 0
Смолевичи
17.10 | 18:00
Неман
0 : 1
Городея
26.09 | 16:00
Городея
1 : 1
Славия-Мозырь
19.09 | 18:00
Городея
1 : 3
Торпедо-БелАЗ
11.09 | 17:00
Минск
3 : 0
Городея
22.08 | 18:00
Городея
1 : 3
Рух
08.08 | 20:00
БАТЭ
1 : 0
Городея
02.08 | 20:00
Городея
1 : 1
СКА-1938
25.07 | 20:30
Динамо Мн
1 : 0
Городея
17.07 | 20:00
Городея
2 : 1
Белшина
11.07 | 20:30
Шахтер
4 : 1
Городея
04.07 | 18:00
Городея
2 : 2
Витебск
28.06 | 20:00
Городея
0 : 2
Ислочь
20.06 | 18:00
Динамо-Брест
3 : 1
Городея
12.06 | 20:00
Городея
3 : 0
Слуцк
05.06 | 19:00
Смолевичи
4 : 1
Городея
29.05 | 20:00
Городея
0 : 2
Неман
22.05 | 18:00
Славия-Мозырь
1 : 1
Городея
15.05 | 20:00
Торпедо-БелАЗ
3 : 1
Городея
08.05 | 19:00
Городея
1 : 1
Минск
02.05 | 16:00
Рух
1 : 1
Городея
25.04 | 17:00
Городея
0 : 2
БАТЭ
16.04 | 17:30
СКА-1938
0 : 1
Городея
11.04 | 18:00
Городея
1 : 0
Динамо Мн
03.04 | 17:00
Белшина
0 : 1
Городея
28.03 | 19:00
Городея
0 : 2
Шахтер
21.03 | 14:00
Витебск
1 : 0
Городея
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