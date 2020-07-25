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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Городея
Динамо Мн - Городея: обзор матча 25 июля 2020
Динамо Мн
25.07.2020, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Городея
52'
В. Хващинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Городея
90'
+4
Желтая карточка
M. Shibun
87'
Желтая карточка
А. Позняк
80'
Желтая карточка
Е. Козел
Желтая карточка
М. Швецов
76'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
Е. Шикавка
72'
Замена
И. Бахар
️️️️
В. Хващинский
65'
58'
Замена
С. Пушняков
️️️️
Д. Яскович
Желтая карточка
M. Goropevsek
57'
55'
Замена
Е. Козел
️️️️
Y. Senkevich
54'
Желтая карточка
Д. Яскович
ГОЛ! 1:0!
В. Хващинский
52'
45'
Желтая карточка
А. Архипов
35'
Замена
Y. Volovik
️️️️
A. Volovich
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
0
A. Volovich
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
10
Yan Senkevich
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
0
L. Sajcic
ЦФ
Динамо Мн
1
Даниил Шапко
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
37
Роман Давискиба
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
96
Silas
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Городея
14
Павел Пашевич
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
Y. Volovik
ЦП
16
Andrey Sakovich
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
3-2-2-2
1
Помазан
0
0
23
29
Бацула
3
Швецов
23
Олехнович
9
Шикавка
17
Климович
10
Хващинский
3-2-2-3
1
44
Шестиловский
72
Позняк
0
5
Габараев
2
Яскович
0
0
0
9
Архипов
10
10
Хващинский
17
Бахар
17
Бахар
10
Хващинский
9
Шикавка
33
Вергейчик
33
Вергейчик
9
Шикавка
10
91
Козел
91
Козел
10
2
Яскович
9
Пушняков
9
Пушняков
2
Яскович
0
0
0
0
Остались в запасе
Динамо Мн
Городея
96
Silas
ЦФ
47
Михаил Козлов
ОП
1
Даниил Шапко
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
16
Andrey Sakovich
ЦФ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
5
Ilya Baglay
ЦЗ
Остались в запасе
96
Silas
ЦФ
47
Михаил Козлов
ОП
1
Даниил Шапко
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
Остались в запасе
16
Andrey Sakovich
ЦФ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
5
Ilya Baglay
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Динамо Мн - Городея
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Информация о матче
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