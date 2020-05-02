Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Рух - Городея
Рух - Городея: обзор матча 02 мая 2020
Рух
02.05.2020, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Городея
90+1'
И. Колпачук
50'
A. Sorokin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Городея
ГОЛ! 1:1!
И. Колпачук
Пас отдал
V. Gajduchik
90'
+1
89'
Замена
С. Шестиловский
️️️️
A. Sorokin
Замена
В. Морозов
️️️️
А. Концевой
84'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
А. Диалло
74'
Замена
И. Колпачук
️️️️
А. Мигунов
70'
66'
Замена
M. Shibun
️️️️
D. Baiduk
50'
ГОЛ! 0:1!
A. Sorokin
39'
Желтая карточка
D. Baiduk
Желтая карточка
V. Gajduchik
31'
31'
Желтая карточка
A. Sorokin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
5
Виллиам
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
80
Артем Концевой
ЦП
10
Gheorghe Andronic
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
39
A. Sorokin
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
77
Rostislav Shavel
ЦФ
0
L. Sajcic
ЦФ
Рух
25
Роман Степанов
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Городея
24
Gleb Efimov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
M. Shibun
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
4-3-2-1
21
Нечаев
5
Виллиам
33
Рахманов
0
90
Мигунов
80
Концевой
10
0
26
Седько
47
Васильев
91
Диалло
3-2-2
1
39
2
Яскович
27
Усеня
0
72
Позняк
0
77
90
Мигунов
59
Колпачук
59
Колпачук
90
Мигунов
80
Концевой
9
Морозов
9
Морозов
80
Концевой
91
Диалло
19
Богомольский
19
Богомольский
91
Диалло
39
44
Шестиловский
44
Шестиловский
39
0
0
0
0
Остались в запасе
Рух
Городея
25
Роман Степанов
ВР
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
24
Gleb Efimov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Артем Архипов
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
Остались в запасе
24
Gleb Efimov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Артем Архипов
ЦФ
Статистика матча Рух - Городея
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Новости команд
Все
Рух
Городея
Защитник сборной Белоруссии Юзепчук может перейти в московский клуб
2022.01.16 13:38
6
«Спартак» – об интересе к Орешкевичу: «Разумеется, это фантазии»
2021.12.30 07:47
1
«Рух» подтвердил, что «Спартак» интересуется форвардом Орешкевичем
2021.12.30 00:44
2
«Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам
2021.08.20 18:23
9
Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко не прошел просмотр в «Зените»
2021.08.11 23:59
14
Защитник сборной Белоруссии Юзепчук может перейти в московский клуб
2022.01.16 13:38
6
«Спартак» – об интересе к Орешкевичу: «Разумеется, это фантазии»
2021.12.30 07:47
1
«Рух» подтвердил, что «Спартак» интересуется форвардом Орешкевичем
2021.12.30 00:44
2
«Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам
2021.08.20 18:23
9
Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко не прошел просмотр в «Зените»
2021.08.11 23:59
14
Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Городею» и вышло на первое место
2020.05.15 19:50
1
Высшая лига. БАТЭ обыграл «Городею» и сравнялся по очкам с лидером
2020.04.25 18:57
Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
2020.04.11 19:59
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак»
2020.02.06 20:20
8
БАТЭ вырвал 12-е чемпионство подряд в добавленное время
2017.11.26 17:04
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+