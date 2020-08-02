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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - СКА-1938
Городея - СКА-1938: обзор матча 02 августа 2020
Городея
02.08.2020, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
СКА-1938
63'
Y. Senkevich
68'
В. Совпель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Городея - СКА-1938
Замена
А. Архипов
️️️️
Е. Козел
82'
Желтая карточка
A. Volovich
71'
Желтая карточка
D. Baiduk
68'
68'
ГОЛ! 1:1!
В. Совпель
ГОЛ! 1:0!
Y. Senkevich
63'
46'
Замена
J. Mawatu
️️️️
Д. Гирс
44'
Желтая карточка
А. Носко
Желтая карточка
С. Шестиловский
43'
Замена
A. Volovich
️️️️
Д. Яскович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
Y. Volovik
ЦП
10
Yan Senkevich
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
0
L. Sajcic
ЦФ
СКА-1938
4
Герман Основ
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Городея
14
Павел Пашевич
ЦЗ
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
0
A. Volovich
ЦП
16
Andrey Sakovich
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
СКА-1938
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
3-2-1-3
1
44
Шестиловский
9
Пушняков
3
Игнатенко
2
Яскович
0
0
0
91
Козел
10
3-3-3-2
4
Шкурдюк
3
Сокол
30
Башилов
5
Мирошников
2
Носко
4
Основ
55
Гирс
7
Бакич
6
1
17
Умаров
2
Яскович
0
0
2
Яскович
91
Козел
9
Архипов
9
Архипов
91
Козел
55
Гирс
10
10
55
Гирс
Остались в запасе
Городея
СКА-1938
14
Павел Пашевич
ЦЗ
16
Andrey Sakovich
ЦФ
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
14
Павел Пашевич
ЦЗ
16
Andrey Sakovich
ЦФ
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
Остались в запасе
7
Александр Свирепа
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Городея - СКА-1938
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
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