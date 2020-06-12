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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - Слуцк
Городея - Слуцк: обзор матча 12 июня 2020
Городея
12.06.2020, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Слуцк
34'
А. Архипов
52'
А. Архипов
56'
K. Pavlyuchek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Городея - Слуцк
Замена
M. Shibun
️️️️
D. Baiduk
87'
Замена
Y. Volovik
️️️️
С. Пушняков
79'
57'
Замена
A. Koroev
️️️️
M. Buraev
ГОЛ! 3:0!
K. Pavlyuchek
Пас отдал
Д. Игнатенко
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Архипов
Пас отдал
L. Sajcic
52'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
49'
49'
Желтая карточка
V. Trubila
ГОЛ! 1:0!
А. Архипов
Пас отдал
Д. Игнатенко
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
0
D. Baiduk
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
9
Артем Архипов
ЦФ
0
L. Sajcic
ЦФ
Слуцк
30
Boris Pankratov
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
59
Roman Krivulkin
ЦЗ
18
Souleymane Koanda
ЦЗ
0
V. Trubila
ЦЗ
0
Y. Teterenko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
26
Драман Салу
ЦП
17
Umar Bala Mohammed
ЦП
0
A. Serdyuk
ЦФ
Городея
30
Maxim Makarov
ВР
0
M. Shibun
ЦП
0
A. Volovich
ЦП
0
Y. Volovik
ЦП
77
Rostislav Shavel
ЦФ
Слуцк
20
Денис Образов
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
11
Vladislav Sychev
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
77
Alan Koroev
ЦФ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
3-2-2
1
12
27
9
Пушняков
2
Яскович
3
Игнатенко
0
9
Архипов
4-5-1
30
59
18
0
14
Анюкевич
0
8
26
Салу
17
0
0
0
0
0
0
9
Пушняков
0
0
9
Пушняков
0
77
77
0
Остались в запасе
Городея
Слуцк
30
Maxim Makarov
ВР
0
A. Volovich
ЦП
77
Rostislav Shavel
ЦФ
20
Денис Образов
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
11
Vladislav Sychev
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
Остались в запасе
30
Maxim Makarov
ВР
0
A. Volovich
ЦП
77
Rostislav Shavel
ЦФ
Остались в запасе
20
Денис Образов
ЦЗ
8
Сослан Такулов
ЦЗ
25
Sergey Chebotaev
ЦЗ
11
Vladislav Sychev
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
77
A. Gafar
ЦФ
12
Pavel Zuevich
ЦФ
Статистика матча Городея - Слуцк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Городской
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