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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - Минск
Городея - Минск: обзор матча 08 мая 2020
Городея
08.05.2020, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Минск
44'
L. Sajcic
20'
В. Хващинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Городея - Минск
Желтая карточка
Д. Яскович
78'
77'
Замена
O. Rolovic
️️️️
В. Хващинский
71'
Желтая карточка
Я. Яроцкий
Желтая карточка
A. Sorokin
63'
Замена
D. Baiduk
️️️️
M. Shibun
60'
Замена
С. Шестиловский
️️️️
С. Усеня
50'
ГОЛ! 1:1!
L. Sajcic
Пас отдал
M. Joksimović
44'
Желтая карточка
S. Sazonovich
42'
20'
ГОЛ! 0:1!
В. Хващинский
Пас отдал
Р. Грибовский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
39
A. Sorokin
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
0
M. Shibun
ЦП
0
L. Sajcic
ЦФ
77
Rostislav Shavel
ЦФ
Минск
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
21
Oleksandr Vasilyev
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Городея
24
Gleb Efimov
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
A. Volovich
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
Минск
15
Максим Касараб
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
0
O. Rolovic
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
3-2-1-2
1
27
Усеня
39
2
Яскович
12
72
Позняк
0
77
0
4-3-1-3
2
Рыжук
13
Залеский
35
Прищепа
3
Зинович
10
Сазончик
21
15
Евдокимов
23
Яроцкий
10
Хващинский
0
9
Грибовский
27
Усеня
44
Шестиловский
44
Шестиловский
27
Усеня
0
0
0
0
10
Хващинский
0
0
10
Хващинский
8
Шрамченко
8
Шрамченко
Остались в запасе
Городея
Минск
24
Gleb Efimov
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
A. Volovich
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
15
Максим Касараб
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
24
Gleb Efimov
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
A. Volovich
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
Остались в запасе
15
Максим Касараб
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Городея - Минск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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