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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - Шахтер
Городея - Шахтер: обзор матча 28 марта 2020
Городея
28.03.2020, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
56'
G. Diasamidze
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Городея - Шахтер
90'
Замена
В. Лисакович
️️️️
A. Llullaku
Замена
️️️️
A. Sorokin
78'
77'
Замена
А. Селява
️️️️
С. Баланович
Замена
D. Lebedev
️️️️
А. Архипов
74'
67'
Желтая карточка
А. Сачивко
Желтая карточка
M. Joksimović
58'
56'
ГОЛ! 0:1!
G. Diasamidze
Пас отдал
С. Баланович
46'
Замена
️️️️
D. Bodul
34'
Желтая карточка
D. Bodul
33'
Пенальти не реализован!
Ю. Кендыш
Желтая карточка
А. Позняк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
39
A. Sorokin
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
9
Артем Архипов
ЦФ
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
0
D. Bodul
ЦФ
7
Azdren Llullaku
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Городея
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
D. Lebedev
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
Шахтер
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
3-2-1
1
39
16
12
27
Усеня
72
Позняк
9
Архипов
3-2-2-2
30
Гутор
66
Политевич
20
Сачивко
5
Бурко
3
Матвейчик
23
Баланович
0
77
Кендыш
7
0
9
Архипов
0
0
9
Архипов
Игнатенко
0
0
Игнатенко
23
Баланович
8
Селява
8
Селява
23
Баланович
7
99
Лисакович
99
Лисакович
7
Остались в запасе
Городея
Шахтер
5
Ilya Baglay
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
5
Ilya Baglay
ЦЗ
Остались в запасе
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Городея - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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