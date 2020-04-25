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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - БАТЭ
Городея - БАТЭ: обзор матча 25 апреля 2020
Городея
25.04.2020, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
БАТЭ
73'
С. Драгун
90+3'
A. Saroka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Городея - БАТЭ
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
A. Saroka
85'
Замена
М. Скавыш
️️️️
И. Стасевич
Замена
С. Пушняков
️️️️
С. Шестиловский
79'
Замена
R. Shavel
️️️️
S. Sazonovich
79'
73'
ГОЛ! 0:1!
С. Драгун
Пас отдал
И. Стасевич
73'
Замена
С. Драгун
️️️️
Е. Яблонский
69'
Желтая карточка
З. Волков
Замена
D. Baiduk
️️️️
А. Архипов
67'
67'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Н. Милич
66'
Желтая карточка
B. Nastic
Желтая карточка
А. Архипов
60'
37'
Желтая карточка
Н. Милич
Желтая карточка
S. Sazonovich
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
39
A. Sorokin
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
9
Артем Архипов
ЦФ
0
L. Sajcic
ЦФ
БАТЭ
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Городея
30
Maxim Makarov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
0
M. Shibun
ЦП
77
Rostislav Shavel
ЦФ
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
33
Павел Нехайчик
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
3-2-2
1
27
2
Яскович
27
Усеня
12
44
Шестиловский
0
9
Архипов
3-5-3
20
Волков
24
Филипенко
15
3
Бессмертный
7
Стасевич
14
Яблонский
11
Виллумсон
25
Бага
11
77
Щербицкий
26
Милич
9
Архипов
0
0
9
Архипов
44
Шестиловский
9
Пушняков
9
Пушняков
44
Шестиловский
27
77
77
27
14
Яблонский
21
Драгун
21
Драгун
14
Яблонский
26
Милич
33
Нехайчик
33
Нехайчик
26
Милич
7
Стасевич
15
Скавыш
15
Скавыш
7
Стасевич
Остались в запасе
Городея
БАТЭ
30
Maxim Makarov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
M. Shibun
ЦП
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
30
Maxim Makarov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
M. Shibun
ЦП
Остались в запасе
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
0
H. Moukam
ЦП
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Городея - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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