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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - Динамо Мн
Городея - Динамо Мн: обзор матча 11 апреля 2020
Городея
11.04.2020, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мн
14'
А. Архипов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Городея - Динамо Мн
90'
+7
Желтая карточка
M. Pavlovski
Замена
M. Shibun
️️️️
А. Архипов
90'
+5
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
A. Sorokin
84'
81'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
В. Климович
Замена
D. Baiduk
️️️️
S. Sazonovich
66'
64'
Вторая желтая
D.
56'
Замена
M. Goropevsek
️️️️
К. Бручич
52'
Желтая карточка
D.
30'
Желтая карточка
A. Rios
Желтая карточка
С. Шестиловский
28'
Желтая карточка
L. Sajcic
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Архипов
14'
13'
Желтая карточка
Д. Динга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
27
Сергей Усеня
ЦЗ
39
A. Sorokin
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
27
Stanislav Sazonovich
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
9
Артем Архипов
ЦФ
0
L. Sajcic
ЦФ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
0
Danilo
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Городея
30
Maxim Makarov
ВР
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
0
M. Shibun
ЦП
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
0
M. Goropevsek
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
0
J. Kim
ЦФ
3-2-2
1
44
Шестиловский
16
72
Позняк
12
27
0
9
Архипов
3-2-4-1
41
Плотников
23
0
2
Бручич
3
Швецов
6
Динга
88
23
Олехнович
0
17
Бахар
17
Климович
39
3
Игнатенко
3
Игнатенко
39
27
0
0
27
9
Архипов
0
0
9
Архипов
2
Бручич
0
0
2
Бручич
17
Климович
33
Вергейчик
33
Вергейчик
17
Климович
Остались в запасе
Городея
Динамо Мн
30
Maxim Makarov
ВР
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
25
Константин Руденок
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
0
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
30
Maxim Makarov
ВР
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
25
Константин Руденок
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
0
J. Kim
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Городея - Динамо Мн
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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