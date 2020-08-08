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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Городея
БАТЭ - Городея: обзор матча 08 августа 2020
БАТЭ
08.08.2020, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Городея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча БАТЭ - Городея
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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