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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - Ислочь
Городея - Ислочь: обзор матча 28 июня 2020
Городея
28.06.2020, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ислочь
3'
А. Макась
54'
М. Янсане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Городея - Ислочь
68'
Замена
N. Yanush
️️️️
А. Макась
Желтая карточка
M. Shibun
67'
65'
Замена
️️️️
A. Bychenok
Замена
M. Shibun
️️️️
D. Baiduk
57'
56'
Желтая карточка
A. Bychenok
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Янсане
Пас отдал
А. Макась
Замена
Y. Volovik
️️️️
С. Шестиловский
54'
Желтая карточка
С. Шестиловский
30'
Желтая карточка
А. Позняк
18'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Макась
Пас отдал
М. Янсане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Городея
1
Igor Dovgyallo
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
39
A. Sorokin
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
9
Артем Архипов
ЦФ
0
L. Sajcic
ЦФ
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Aleksandr Bychenok
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Городея
30
Maxim Makarov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
M. Shibun
ЦП
0
A. Volovich
ЦП
0
Y. Volovik
ЦП
24
Artem Zakharov
ЦФ
Ислочь
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
13
Abdulrazak Yusuf
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
0
N. Yanush
ЦФ
3-2-2
1
12
72
Позняк
16
44
Шестиловский
39
0
9
Архипов
3-2-2-3
1
Хаткевич
0
0
33
Карпович
0
25
Кузьменок
7
91
Патоцкий
15
95
Янсане
15
Макась
0
0
0
0
44
Шестиловский
0
0
44
Шестиловский
15
Макась
0
0
15
Макась
Остались в запасе
Городея
Ислочь
24
Artem Zakharov
ЦФ
30
Maxim Makarov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
A. Volovich
ЦП
13
Abdulrazak Yusuf
ЦФ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
24
Artem Zakharov
ЦФ
30
Maxim Makarov
ВР
5
Ilya Baglay
ЦЗ
0
A. Volovich
ЦП
Остались в запасе
13
Abdulrazak Yusuf
ЦФ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Городея - Ислочь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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