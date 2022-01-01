Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
11
5
6
16
6
4
2
0
9
2
7
14
6
4
1
1
14
7
7
13
6
4
1
1
10
3
7
13
6
4
1
1
13
7
6
13
6
4
1
1
10
5
5
13
6
4
1
1
7
3
4
13
6
3
3
0
7
1
6
12
6
3
2
1
6
3
3
11
6
3
1
2
11
6
5
10
6
3
1
2
12
8
4
10
6
3
1
2
10
6
4
10
6
3
1
2
8
7
1
10
6
3
1
2
7
7
0
10
6
3
0
3
8
5
3
9
6
2
3
1
5
2
3
9
6
2
3
1
5
4
1
9
6
2
2
2
5
4
1
8
6
2
2
2
6
7
-1
8
6
2
2
2
4
8
-4
8
6
1
4
1
6
5
1
7
6
2
1
3
4
5
-1
7
6
2
1
3
8
10
-2
7
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
2
1
3
6
8
-2
7
6
2
1
3
7
15
-8
7
6
2
0
4
9
9
0
6
6
2
0
4
8
8
0
6
6
2
0
4
5
9
-4
6
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
1
1
4
7
13
-6
4
6
0
3
3
5
8
-3
3
6
1
0
5
4
11
-7
3
6
0
2
4
0
7
-7
2
6
0
2
4
3
14
-11
2
6
0
1
5
3
14
-11
1
Команда
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
3
0
0
7
1
6
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
10
3
7
7
3
2
1
0
8
2
6
7
3
2
1
0
7
1
6
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
3
0
3
7
3
2
1
0
5
3
2
7
3
2
0
1
8
2
6
6
3
2
0
1
7
2
5
6
3
2
0
1
4
2
2
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
4
3
1
3
3
1
0
2
2
2
0
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
0
3
0
5
-5
0
Команда
1
2
4
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
1
2
-1
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
4
3
1
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
1
2
0
3
-3
1
3
0
1
2
3
8
-5
1
3
0
1
2
3
9
-6
1
3
0
1
2
0
9
-9
1
3
0
0
3
0
4
-4
0
3
0
0
3
1
6
-5
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
3
0
0
3
0
8
-8
0
3
0
0
3
2
12
-10
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Лех
1
2
Шахтер
3
1
Лех
1 : 3
Шахтер
Шахтер
1 : 2
Лех
АЗ Алкмаар
2
4
Спарта
1
0
АЗ Алкмаар
2 : 1
Спарта
Спарта
0 : 4
АЗ Алкмаар
АЕК
1
Кристал Пэлас
2
АЕК
1 : 2
Кристал Пэлас
Фиорентина
2
2
Ракув
1
1
Фиорентина
2 : 1
Ракув
Ракув
1 : 2
Фиорентина
Самсунспор
1
1
Райо Вальекано
3
0
Самсунспор
1 : 3
Райо Вальекано
Райо Вальекано
0 : 1
Самсунспор
Целе
0
2
АЕК
4
0
Целе
0 : 4
АЕК
АЕК
0 : 2
Целе
Сигма
0
0
Майнц
0
2
Сигма
0 : 0
Майнц
Майнц
2 : 0
Сигма
Риека
1
1
Страсбур
2
1
Риека
1 : 2
Страсбур
Страсбур
1 : 1
Риека
1/4 финала
Шахтер
3
2
АЗ Алкмаар
0
2
Шахтер
3 : 0
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
2 : 2
Шахтер
Кристал Пэлас
3
1
Фиорентина
0
2
Кристал Пэлас
3 : 0
Фиорентина
Фиорентина
2 : 1
Кристал Пэлас
Райо Вальекано
3
1
АЕК
0
3
Райо Вальекано
3 : 0
АЕК
АЕК
3 : 1
Райо Вальекано
Майнц
2
0
Страсбур
0
4
Майнц
2 : 0
Страсбур
Страсбур
4 : 0
Майнц
1/2 финала
Шахтер
1
1
Кристал Пэлас
3
2
Шахтер
1 : 3
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 : 1
Шахтер
Райо Вальекано
1
1
Страсбур
0
0
Райо Вальекано
1 : 0
Страсбур
Страсбур
0 : 1
Райо Вальекано
Финал
Кристал Пэлас
1
Райо Вальекано
0
Кристал Пэлас
1 : 0
Райо Вальекано