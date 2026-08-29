Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Родиной» и «Балтикой» пройдет 30 августа в Химках на «Арене Химки». Хозяева находятся в зоне вылета – 13-е место с четырьмя очками, а гости идут шестыми с семью очками и претендуют на место в еврокубковой зоне. При этом «Родина» забивает в шести последних матчах, но пропускает в четырeх подряд, тогда как «Балтика» стабильна в обороне и забивает в четырeх последних играх. Сможет ли «Родина» одержать первую домашнюю победу или «Балтика» продолжит набирать очки?

Кто победит в матче

«Родина» подходит к игре с атакующим настроем – команда забивает в шести последних матчах и в среднем за последние пять игр поражает ворота соперника 2,4 раза за встречу. Однако оборона москвичей выглядит крайне ненадeжно: они пропускают в четырeх последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр получают 2,2 гола за матч. При этом «Родина» играет на нейтральном поле в Химках, что лишает еe преимущества домашних стен в полной мере. В очных встречах с «Балтикой» у хозяев отрицательный баланс – одна победа, два поражения и две ничьи, а в последнем матче в Кубке России они уступили (1:4), что указывает на проблемы против этого соперника. Атакующая мощь «Родины» может принести голы, но слабая оборона оставляет слишком много пространства.

«Балтика» действует более сбалансированно. Команда забивает в среднем 1,0 гола за последние пять матчей и пропускает столько же, при этом забивает в четырeх последних играх подряд. Оборона калининградцев выглядит надeжнее, чем у хозяев, а в личных встречах они имеют преимущество – две победы, одна ничья и одно поражение в пяти матчах. Гости набрали хороший ход в чемпионате и идут в верхней части таблицы, что говорит о стабильности. «Балтика» наверняка сделает ставку на организованную игру в обороне и быстрые контратаки, используя слабую защиту «Родины».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Балтика». Гости имеют более сбалансированный состав, надeжную оборону и лучшую турнирную позицию, тогда как «Родина» много забивает, но ещe больше пропускает и играет на нейтральном поле.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Балтика» имеет перевес – две победы против одной у «Родины» при двух ничьих. При этом в последних двух матчах (включая Кубок России) «Балтика» не проигрывала «Родине» и забивала как минимум один гол. Текущая форма «Балтики» стабильнее, а «Родина» пропускает в каждом матче, что даeт гостям серьeзное преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Балтики». Гости имеют более сбалансированную игру, надeжную оборону и преимущество в личных встречах, тогда как «Родина» много пропускает и играет без домашней поддержки. Рекомендуемая ставка – победа «Балтики» с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура РПЛ между «Родиной» и «Балтикой» состоится 30 августа в Химках на «Арене Химки» и начнется в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч Премьер».