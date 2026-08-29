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«Родина» – «Балтика»: кто победит в матче 6-го тура РПЛ 2026/2027

29 августа 2026 11:24
Родина - Балтика
30 авг. 2026, воскресенье 15:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Победа «Балтики»
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Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Родиной» и «Балтикой» пройдет 30 августа в Химках на «Арене Химки». Хозяева находятся в зоне вылета – 13-е место с четырьмя очками, а гости идут шестыми с семью очками и претендуют на место в еврокубковой зоне. При этом «Родина» забивает в шести последних матчах, но пропускает в четырeх подряд, тогда как «Балтика» стабильна в обороне и забивает в четырeх последних играх. Сможет ли «Родина» одержать первую домашнюю победу или «Балтика» продолжит набирать очки?

Кто победит в матче

«Родина» подходит к игре с атакующим настроем – команда забивает в шести последних матчах и в среднем за последние пять игр поражает ворота соперника 2,4 раза за встречу. Однако оборона москвичей выглядит крайне ненадeжно: они пропускают в четырeх последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр получают 2,2 гола за матч. При этом «Родина» играет на нейтральном поле в Химках, что лишает еe преимущества домашних стен в полной мере. В очных встречах с «Балтикой» у хозяев отрицательный баланс – одна победа, два поражения и две ничьи, а в последнем матче в Кубке России они уступили (1:4), что указывает на проблемы против этого соперника. Атакующая мощь «Родины» может принести голы, но слабая оборона оставляет слишком много пространства.

«Балтика» действует более сбалансированно. Команда забивает в среднем 1,0 гола за последние пять матчей и пропускает столько же, при этом забивает в четырeх последних играх подряд. Оборона калининградцев выглядит надeжнее, чем у хозяев, а в личных встречах они имеют преимущество – две победы, одна ничья и одно поражение в пяти матчах. Гости набрали хороший ход в чемпионате и идут в верхней части таблицы, что говорит о стабильности. «Балтика» наверняка сделает ставку на организованную игру в обороне и быстрые контратаки, используя слабую защиту «Родины».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Балтика». Гости имеют более сбалансированный состав, надeжную оборону и лучшую турнирную позицию, тогда как «Родина» много забивает, но ещe больше пропускает и играет на нейтральном поле.

Форма и история личных встреч

В очных встречах «Балтика» имеет перевес – две победы против одной у «Родины» при двух ничьих. При этом в последних двух матчах (включая Кубок России) «Балтика» не проигрывала «Родине» и забивала как минимум один гол. Текущая форма «Балтики» стабильнее, а «Родина» пропускает в каждом матче, что даeт гостям серьeзное преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (40%)
Побед - 3 (60%)
2
Забитых мячей
7
0.4
В среднем за матч
1.4
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
Россия. Первая лига, 20 тур
Балтика
2 : 1
23.11.2024
Родина
Россия. Первая лига, 1 тур
Родина
0 : 0
14.07.2024
Балтика
Россия. Первая лига, 26 тур
Балтика
0 : 0
07.04.2023
Родина
Россия. Первая лига, 10 тур
Родина
1 : 2
18.09.2022
Балтика

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
8
Икер Посо
ОП
9
Артем Максименко
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
5
Айман Мурид
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
18
Николай Титков
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
26
Иван Беликов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
3-4-1-2
13
Волков
88
Сокол
75
Мещанинов
75
Наде
3
Гогличидзе
50
Фищенко
8
Посо
80
Бессмертный
9
Максименко
10
Рейна
7
Онугха
3-4-1-1-1
1
Латышонок
24
Муйоколо
21
Андерсон
4
Гассама
22
Бевеев
5
Мурид
8
Мендель
2
Варатынов
18
Титков
42
Поспелов
91
Хиль
75
Наде
55
Крижан
55
Крижан
75
Наде
50
Фищенко
23
Ушатов
23
Ушатов
50
Фищенко
88
Сокол
17
Бакаев
17
Бакаев
88
Сокол
80
Бессмертный
77
Гарибян
77
Гарибян
80
Бессмертный
9
Максименко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
9
Максименко
42
Поспелов
18
Муфи
18
Муфи
42
Поспелов
8
Мендель
26
Беликов
26
Беликов
8
Мендель
5
Мурид
73
Петров
73
Петров
5
Мурид
18
Титков
7
Шильцов
7
Шильцов
18
Титков
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
Остались в запасе
Родина
Балтика
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Андрей Талалаев
Балтика
Точно не сыграют
Александр Филин
ЦЗ
Максим Шнапцев
ЛЗ
Элдар Чивич
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Балтики». Гости имеют более сбалансированную игру, надeжную оборону и преимущество в личных встречах, тогда как «Родина» много пропускает и играет без домашней поддержки. Рекомендуемая ставка – победа «Балтики» с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура РПЛ между «Родиной» и «Балтикой» состоится 30 августа в Химках на «Арене Химки» и начнется в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч Премьер».

«Родина» – «Балтика»: смотреть онлайн.

1.97
Победа «Балтики»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Балтика Родина
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