Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Балтика
Родина - Балтика: обзор матча 14 июля 2024
Родина
14.07.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Балтика
90'
+2
Желтая карточка
К. Андраде
Желтая карточка
Й. Рейна
83'
79'
Замена
К. Маляров
️️️️
А. Мохаммад
75'
Замена
К. Никишин
️️️️
И. Стефанович
75'
Замена
И. Петров
️️️️
К. Капленко
Замена
А. Сокол
️️️️
В. Самко
63'
Замена
Й. Рейна
️️️️
М. Данилин
63'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
Р. Фищенко
46'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
39'
Желтая карточка
Л. Мусаев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
3-1-3-1-1
16
Корякин
55
Крижан
24
Клещенко
26
Мещанинов
6
Фищенко
38
Мусаев
72
Гордюшенко
30
Данилин
70
Самко
99
Андреев
2-1-3-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
5
Осипов
17
Ковалев
55
Капленко
96
Мохаммад
19
Пряхин
17
Саусь
19
Глушков
23
Стефанович
70
Самко
88
Сокол
88
Сокол
70
Самко
6
Фищенко
15
Кочиев
15
Кочиев
6
Фищенко
30
Данилин
10
Рейна
10
Рейна
30
Данилин
96
Мохаммад
7
Маляров
7
Маляров
96
Мохаммад
55
Капленко
10
Петров
10
Петров
55
Капленко
23
Стефанович
28
Никишин
28
Никишин
23
Стефанович
Остались в запасе
Родина
Балтика
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Родина - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
Новости команд
Все
Родина
Балтика
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
3
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
11
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:25
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Родины» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:46
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
27 ноября
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
27 ноября
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
25 ноября
3
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
3
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
11
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+