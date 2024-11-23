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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Родина
Балтика - Родина: обзор матча 23 ноября 2024
Балтика
23.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Родина
7'
Ю. Ковалев
28'
С. Варатынов
68'
М. Абдусаламов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Родина
Замена
К. Никишин
️️️️
И. Стефанович
82'
79'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
Л. Мусаев
Желтая карточка
В. Саусь
73'
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Абдусаламов
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Мохаммад
66'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ю. Ковалев
61'
58'
Желтая карточка
А. Юшин
57'
Замена
М. Абдусаламов
️️️️
А. Калмыков
57'
Замена
М. Данилин
️️️️
Й. Рейна
46'
Замена
А. Юшин
️️️️
С. Кожедуб
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Эльдарушев
46'
Замена
Н. Гассама
️️️️
С. Варатынов
46'
ГОЛ! 2:0!
С. Варатынов
28'
23'
Замена
Д. Чернышев
️️️️
М. Крижан
Желтая карточка
С. Варатынов
20'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ковалев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
2-2-3-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
10
Петров
17
Ковалев
17
Саусь
19
Пряхин
11
Эльдарушев
3-2-2-1-2
16
Корякин
26
Мещанинов
55
Крижан
15
Кочиев
88
Сокол
68
Рядно
38
Мусаев
72
Гордюшенко
11
Кожедуб
90
Калмыков
10
Рейна
2
Варатынов
4
Гассама
4
Гассама
2
Варатынов
96
Мохаммад
43
Терентьев
43
Терентьев
96
Мохаммад
Стефанович
28
Никишин
28
Никишин
Стефанович
17
Ковалев
99
Лисакович
99
Лисакович
17
Ковалев
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
55
Крижан
95
Чернышев
95
Чернышев
55
Крижан
38
Мусаев
8
Маркитесов
8
Маркитесов
38
Мусаев
10
Рейна
30
Данилин
30
Данилин
10
Рейна
11
Кожедуб
7
Юшин
7
Юшин
11
Кожедуб
90
Калмыков
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
90
Калмыков
Остались в запасе
Балтика
Родина
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
45
Дэвид Сангаре
ВР
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Балтика - Родина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Резервный судья:
Никита Новиков (Петрозаводск)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Зарайск)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Ростех Арена
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